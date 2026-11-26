Ngày 6/11/2026, Cục Hải quan đã thông tin về việc lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa. (Ảnh: HQ)

Ngày 26/11, thông tin từ Cục hải quan cho biết Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến vận chuyển trái phép hơn 40kg thảo mộc khô là cần sa qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, ngày 2/6/2026, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống tiếp nhận E-Manifest và Quản lý rủi ro (Hệ thống API), Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva (Quốc tịch Bồ Đào Nha) bay trên chuyến bay Bangkok-Nội Bài (lịch trình tuyến đường vận chuyển: Bangkok-Nội Bài-Dubai-Zurich) có dấu hiệu nghi vấn. Theo đó, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách trên. Qua kiểm tra 01 vali ký gửi màu đen của hành khách trên, phát hiện 12 túi nilon màu trắng với kích cỡ khác nhau, được hút chân không, bên trong túi chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva (Quốc tịch Bồ Đào Nha) bay trên chuyến bay Bangkok-Nội Bài có dấu hiệu nghi vấn. (Ảnh: HQ)

Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài cho biết đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1387/QĐ-CSMT ngày 3/6/2026 và Quyết định khởi tố bị can số 2636/QĐ-CSMT ngày 3/6/2026 đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Ngày 6/11/2026, Cục Hải quan đã thông tin về việc lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 25,4kg thảo mộc khô là bộ phận của cây cần sa vận chuyển trái phép qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài. Cụ thể, vào 22 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an đã nghi vấn và cùng tiến hành soi chiếu 01 kiện hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez có quốc tịch Tây Ban Nha trên chuyến bay VN922 và nối chuyến sang chuyến bay VN19 từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đi sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50’ cùng ngày. Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 02 gói hàng được quấn bằng nilon màu vàng-trắng hình chữ nhật, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm, bên trong chứa thảo mộc khô (dạng hoa, lá, cành, nụ) đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg. Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự./.