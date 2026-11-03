Hải quân Ấn Độ giải cứu 20 thuyền viên ngoài khơi Somalia

Việc giải cứu hoàn tất sau hơn 48 giờ, toàn bộ 20 thuyền viên đều an toàn, không ghi nhận người thiệt mạng hoặc bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tàu Azini bị cướp biển bắt giữ hồi cuối tháng 10 tại vùng biển phía Đông Bắc Somalia. Giới chức Ấn Độ lo ngại con tàu có thể bị sử dụng làm “tàu mẹ” để tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Để ứng phó, Hải quân Ấn Độ điều động tàu chiến cùng máy bay trinh sát hàng hải đến xác định vị trí, theo dõi và triển khai các biện pháp phi quân sự nhằm hạn chế khả năng di chuyển của con tàu, ngăn chặn việc tẩu thoát.

Không quân Ấn Độ sử dụng máy bay vận tải C-17 để thả lực lượng đặc nhiệm hải quân xuống khu vực tác chiến, phối hợp kiểm soát con tàu và giải cứu các thuyền viên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết cuộc giải cứu diễn ra cách thành phố Mumbai hơn 3.000km trên biển Arab, phía Tây Bắc Ấn Độ Dương. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời thể hiện khả năng ứng phó của Ấn Độ trong việc bảo vệ các tuyến vận tải biển tại Ấn Độ Dương.