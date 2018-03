Hải quan 2 nước Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác toàn diện

Ngày 19/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội đàm cấp cao giữa Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan và Thuế Gián thu Hoàng gia Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất phối hợp chặt chẽ để kết thúc đàm phán thỏa thuận giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Campuchia về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các hoạt động hợp tác song phương cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình cải cách hiện đại hóa hải quan của mỗi bên.

Hải quan hai nước Việt Nam - Campuchia thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện

Trong nhiều năm qua, Hải quan Việt Nam và Hải quan Campuchia đã tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác song phương nhằm duy trì, củng cố và tăng cường quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong công tác hải quan hướng đến mục đích tạo thuận lợi thương mại, đồng thời nhằm mục đích tăng cường phối hợp trao đổi thông tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm hải quan khác nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật hải quan trên địa bàn quản lý của mỗi nước.

Hải quan hai nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác hải quan năm 2007 làm cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác và phối hợp công tác nhất là trên tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước. Tại Hội đàm, hai bên đánh giá cao việc phối hợp và hợp tác giữa các đơn vị hải quan của mỗi bên trong hỗ trợ hành chính lẫn nhau nhất là trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và các vi phạm pháp luật hải quan.

Các đơn vị hải quan Cấp cục dọc theo biên giới đất liền hai nước đã tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giữ gìn an ninh chính trị khu vực địa phương, tạo điều kiện cho giao lưu thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển du lịch.

Các Chi cục Hải quan trên các cặp cửa khẩu định kỳ tiến hành gặp gỡ, trao đổi thông tin giữa hai bên về tình hình tại cửa khẩu, thông báo chính sách thủ tục về hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu và phương tiện xuất nhập cảnh, phối hợp về công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới và gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phối hợp tổ chức tuyên truyền cho cư dân hai bên nắm rõ chính sách mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Các đơn vị hải quan hai nước duy trì tốt việc thống nhất giờ làm việc tại cửa khẩu biên giới từ 6 giờ đến 18 giờ kể cả ngày lễ và ngày nghỉ, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, không để ách tắc, tồn đọng hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2017 tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Campuchia đạt kim ngạch trên 3.796 triệu USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ một năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt trên 2.776 triệu USD, tăng 26,1% so với năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu trên 1.020 triệu USD, tăng 40,6% so với năm 2016. Cán cân thương mại hàng hóa có mức thặng dư 1.755,5 triệu USD tăng 280,7 triệu USD so với năm 2016./.

Phi Nam