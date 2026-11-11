Hai phụ nữ nhập viện vì sốt xuất huyết, xét nghiệm hé lộ những con số đáng sợ

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân 53 tuổi ở Hải Phòng nhập viện sau 5 ngày sốt cao 39-40 độ C, đau mỏi toàn thân, nôn nhiều và đau bụng. Xét nghiệm ghi nhận tiểu cầu giảm từ 38 xuống 21 G/L. Khi chuyển viện, chỉ số AST tăng 1.939 U/L, ALT 804 U/L, kèm rối loạn đông máu và xuất huyết dưới da.

Trường hợp thứ hai là phụ nữ 23 tuổi ở Hà Nội, sốt cao kéo dài 7 ngày, đau bụng, nôn nhiều. Tiểu cầu giảm còn 21 G/L, AST tăng 1.907 U/L, ALT 883 U/L. Siêu âm phát hiện dịch trong ổ bụng và hai khoang màng phổi, gợi ý tình trạng thoát huyết tương.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, bệnh viện hiện điều trị 16 bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng.

Theo bác sĩ, giảm tiểu cầu là biểu hiện thường gặp ở người mắc sốt xuất huyết nhưng không thể chỉ dựa vào chỉ số này để đánh giá mức độ nghiêm trọng. Nguy cơ biến chứng cần được xem xét tổng thể qua tình trạng lâm sàng, dấu hiệu xuất huyết, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu, tình trạng cô đặc máu và các biểu hiện tổn thương cơ quan.

Ở hai bệnh nhân trên, ngoài tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng rất cao, người bệnh còn có rối loạn đông máu và những dấu hiệu cảnh báo khác. Đây là những bất thường cho thấy bệnh đã diễn biến nghiêm trọng, cần theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời biến chứng. Ảnh: Thanh Đặng

Một đặc điểm đáng lưu ý của sốt xuất huyết Dengue là người bệnh có thể chuyển nặng đúng thời điểm bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào khoảng ngày thứ 3-7 kể từ khi khởi phát bệnh. Khi đó, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, thoát huyết tương nghiêm trọng có thể khiến thể tích tuần hoàn giảm, dẫn đến sốc, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan khi thấy nhiệt độ cơ thể giảm hoặc các triệu chứng có vẻ thuyên giảm. Đây không phải dấu hiệu chắc chắn cho thấy bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Người mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc liên tục, nôn nhiều, lừ đừ hoặc vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc mệt lả.

Với những trường hợp được bác sĩ hướng dẫn theo dõi tại nhà, người bệnh cần nghỉ ngơi, bổ sung nước phù hợp, theo dõi nhiệt độ, tình trạng ăn uống, lượng nước tiểu và các biểu hiện bất thường. Không tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc sử dụng thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định, bởi một số thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Việc tái khám đúng hẹn, xét nghiệm theo chỉ định và theo dõi sát trong những ngày từ thứ 3 đến thứ 7 có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng.

Để phòng bệnh, người dân cần loại bỏ vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy, hạn chế muỗi đốt và giữ vệ sinh môi trường sống. Tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết cũng là một biện pháp phòng bệnh chủ động có thể cân nhắc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuy nhiên, tiêm vaccine không thay thế các biện pháp kiểm soát muỗi và phòng muỗi đốt.