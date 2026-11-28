Ngày 28/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đang nắm thông tin vụ tai nạn do dây cáp viễn thông vướng ngang đường, khiến hai phụ nữ đi xe máy bị ngã.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/11, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở một phụ nữ lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn xã Chư Sê.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ Clip

Khi đang di chuyển, chị H. bất ngờ bị dây cáp căng ngang đường vướng vào vùng cổ, khiến người bị giật ngược, lộn nhào rồi ngã xuống sát vỉa hè. Người phụ nữ ngồi phía sau cũng bị hất văng về phía trước, ngã gần làn đường dành cho xe cơ giới.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, một xe tải đang lưu thông song song cùng chiều. Rất may, chiếc xe tải không cán qua các nạn nhân. Xe máy tiếp tục lao về phía trước theo quán tính và dừng lại sau khi va chạm với xe tải.

Vụ tai nạn khiến chị H. bị chấn thương vùng cổ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Người phụ nữ ngồi sau chỉ bị trầy xước nhẹ.

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng sợi dây cáp nói trên.