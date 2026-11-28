Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan tham quan không gian trưng bày và nghe giới thiệu về nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống tại Đình Nam Hương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nghệ nhân giới thiệu với hai phu nhân về nghệ thuật tranh dân gian Hàng Trống, những nét đặc trưng và giá trị văn hóa đậm chất Việt Nam của dòng tranh này. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng trải nghiệm kỹ thuật vờn màu tranh Hàng Trống trên giấy dó. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan trải nghiệm kỹ thuật vờn màu tranh Hàng Trống trên giấy dó. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan xem nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật pha trà cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan cùng thưởng trà và bánh truyền thống tại Đình Nam Hương. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan chụp ảnh lưu niệm bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đi dạo ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN