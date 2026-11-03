Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Với hàng loạt tuyến cao tốc đã được đầu tư xây dựng thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang từng bước hoàn thiện để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, những “siêu” nút giao hiện đại giữa các tuyến cao tốc, quốc lộ không chỉ đóng vai trò mở thêm những hướng lưu thông mới mà còn minh chứng cho một mạng lưới đường bộ thế hệ mới đang dần thành hình.