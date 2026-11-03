Hai Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm Làng trẻ em Birla Hà Nội

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla tặng hoa hai Phu nhân. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Trẻ em Birla Hà Nội tặng hoa Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Vandara Siphandone thăm Làng Trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone trao quà tặng đại diện làng trẻ em. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone trao quà, tặng đại diện làng trẻ em. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone trao quà tặng đại diện Làng trẻ em Birla. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm khu chăm sóc trẻ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone cùng các đại biểu và các em nhỏ tại Làng trẻ em Birla Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)