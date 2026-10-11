Hải Phòng: Yêu cầu xác minh, xử lý việc đốt rác thải sinh hoạt tại xã Kiến Minh

Văn bản số 13491/SNNMT-QLMT ngày 9/10/2026 về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại xã Kiến Minh.

Ngày 9/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng ban hành Văn bản số 13491/SNNMT-QLMT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại xã Kiến Minh.

Văn bản được ban hành sau khi Tạp chí điện tử Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đăng tải bài viết “Rác tiếp tục cháy ở Hải Phòng: Khoảng trống nào trong quản lý chất thải?” ngày 8/10/2026.

Trên cơ sở những thông tin được phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Kiến Minh khẩn trương xác minh nội dung vụ việc, tổ chức xử lý theo quy định và gửi báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở, thông qua Phòng Quản lý môi trường, trước ngày 15/10/2026.

Hình ảnh cháy tại bãi rác xã Kiến Minh ngày 7/9/2026.

Đây là yêu cầu nhằm làm rõ thông tin báo chí phản ánh, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Kiến Minh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Kiến Minh.

Các kế hoạch này nhằm triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường.

Việc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo chí cho thấy vấn đề quản lý chất thải sinh hoạt tại địa phương cần được xác minh và làm rõ. Trong đó, việc kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân vụ việc và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định là những nội dung cần được quan tâm.

Đối với công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, việc phân loại tại nguồn, tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chính quyền cơ sở là yếu tố cần thiết để kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện.

Tạp chí điện tử Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về kết quả xác minh, xử lý của cơ quan chức năng, qua đó góp phần thúc đẩy công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả giám sát việc thực thi trách nhiệm của chính quyền địa phương.