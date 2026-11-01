Hải Phòng yêu cầu rà soát, xử lý tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng

Liên quan đến tình trạng nguồn nước sinh hoạt ở nhiều địa phương tại khu vực Tiên Lãng và Vĩnh Bảo (cũ), Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có chỉ đạo nhằm bảo đảm việc cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo đó, thời gian qua, người dân nhiều địa phương ở khu vực huyện Tiên Lãng (cũ) và huyện Vĩnh Bảo (cũ) lo lắng, nhiều lần kiến nghi, phản ánh về tình trạng nguồn nước sinh hoạt không ổn định, không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn những nguy cơ anh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của các gia đình. Lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng thành phố đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng này. Tuy nhiên, đến nay, nhiều khu vực, người dân vẫn “khát” nước sạch.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo Thông báo số 671 của Văn phòng UBND thành phố (truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố), Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Chấn Hưng, Hùng Thắng, Vĩnh Bảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận và Vĩnh Thịnh nắm chắc tình hình quản lý, cung cấp, tiêu thụ nước sạch trên địa bàn xã; chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc, sự cố cấp nước theo thẩm quyền.

Các địa phương rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận dịch vụ cấp nước với đơn vị cung cấp cho phù hợp quy định; tuyên truyền, vận động các đơn vị quản lý, vận hành công trình cấp nước đồng thuận với chủ trương của thành phố về nước sạch nông thôn.

Các địa phương rà soát kỹ những công trình thường xuyên cung cấp nước không bảo đảm chất lượng nhưng không hợp tác xử lý; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cung cấp hồ sơ, tài liệu để đánh giá và đề xuất biện pháp giải quyết.

Căn cứ kết quả ngoại kiểm chất lượng nước của Sở Y tế, các địa phương tổ chức rà soát, xử lý và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất các công trình tiếp tục cung cấp nước sạch trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo quy định.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu rà soát, xử lý tình trạng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác xác định giá trị tài sản còn lại của các công trình cấp nước tại các xã (các xã Tiên Lãng, Tân Minh, hoàn thành trước ngày 20/11/2026; các xã còn lại, hoàn thành trong tháng 12/2026) làm cơ sở đề xuất bàn giao cho Công ty CP Cấp nước Hải Phòng tiếp nhận và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Những công trình được địa phương đề xuất tiếp tục cung cấp nước sạch phải được giám sát hoạt động và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Y tế tiếp tục tăng cường giám sát, ngoại kiểm chất lượng nước tại các công trình cấp nước trên địa bàn; chú trọng những công trình thường xuyên không bảo đảm chất lượng và không chấp hành các biện pháp khắc phục.

Đối với các công trình thường xuyên cung cấp nước không bảo đảm chất lượng nhưng không hợp tác xử lý, các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát hồ sơ, đánh giá việc chấp hành các quy định về cung cấp, tiêu thụ nước sạch; về đất đai, môi trường, tài nguyên nước; về hoạt động doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng và nghĩa vụ thuế… báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trong tháng 12/2026.