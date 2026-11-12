Hải Phòng yêu cầu hành động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Ảnh minh họa: Một tiết mục trong chương trình “Vũ điệu công nhân thời đại mới” do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đào Trọng Đức, bình đẳng giới không phải là câu chuyện làm thay, làm hộ phụ nữ mà là điều kiện để thành phố phát huy đầy đủ sức lực, trí tuệ của tất cả mọi người, cả nam và nữ.

Trong bối cảnh Hải Phòng được Trung ương giao mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 13%/năm trong giai đoạn 5 năm, lực lượng lao động nữ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố cần bảo đảm phụ nữ không bị thiệt thòi về cơ hội học nghề, việc làm, thu nhập, thăng tiến và đảm nhận các vị trí quản lý.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nhiều chuyển biến tích cực; hơn 50% sở, ban, ngành thành phố có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 70/114 xã, phường, đặc khu có cán bộ chủ chốt là nữ; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đạt gần 29%, ở cấp xã đạt hơn 30%.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm, 9 tháng năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động nữ qua các phiên giao dịch việc làm đạt khoảng 146.000 người, chiếm một nửa tổng nhu cầu tuyển dụng.

Thành phố cũng mở rộng khả năng tiếp cận các cơ sở giữ trẻ đối với nhóm trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi, tạo điều kiện để lao động nữ có con nhỏ yên tâm làm việc.

Cùng với đó, hoạt động đối thoại chuyên đề về chính sách dành cho phụ nữ, doanh nhân và hộ kinh doanh do nữ làm chủ được triển khai, góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, lao động và các cơ chế hỗ trợ.

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, thành phố Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể trong tháng hành động, báo cáo bằng kết quả và số liệu thực tế, tránh hình thức, chung chung.

Thành phố Hải Phòng kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và mỗi gia đình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, bảo đảm mọi người lao động, dù là nam hay nữ, đều được làm việc trong môi trường an toàn, được trả công công bằng và ghi nhận xứng đáng những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.

Đáng chú ý là yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan công an, y tế, tư pháp và cơ sở trợ giúp xã hội trong tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời người bị bạo lực, bảo đảm an toàn và giữ bí mật thông tin, đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em gái và phòng, chống bạo lực trên không gian mạng.