Hải Phòng yêu cầu các trường chủ động phòng ngừa sau vụ học sinh lớp 1 tử vong

Ngày 15.10.2026, em N.M.T (sinh ngày 22.6.2020), học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP. Hải Phòng, bị ngã tại khu vực vườn hoa gần ghế đá (lúc 17 giờ 10 phút), trong khi chờ phụ huynh đón sau giờ tan học. Mặc dù được Ban Giám hiệu, giáo viên và gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng em vẫn không qua khỏi.

Sau sự việc, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trường học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy định về an ninh, an toàn trường học; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế quản lý học sinh và phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nhất là trước giờ học, giờ ra chơi, giờ tan học và thời gian học sinh chờ người đón.

Sở yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao trẻ em, học sinh phù hợp với từng cấp học; xác định rõ người phụ trách, khu vực chờ đón, thời điểm bàn giao và cách xử lý khi cha mẹ hoặc người được ủy quyền đến đón muộn.

Đối với giáo dục mầm non, phải giao, nhận trẻ trực tiếp với cha mẹ hoặc người được ủy quyền theo quy định, không để trẻ tự ý ra khỏi trường, lớp.

Với giáo dục tiểu học, cần đặc biệt chú trọng học sinh lớp 1, lớp 2 và những em có nhu cầu chờ đón; bố trí người giám sát, bàn giao theo phương án thống nhất với gia đình, không để học sinh thuộc diện phải bàn giao tự ý rời trường.

Các trường cũng cần có biện pháp giám sát phù hợp đối với học sinh khuyết tật, học sinh nhỏ tuổi hoặc cần hỗ trợ đặc biệt; không để các em vui chơi tại khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thiếu sự giám sát cần thiết.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, lan can, cửa sổ, tường rào, khu vực có độ cao, hệ thống điện, cây xanh, đồ chơi, thiết bị vận động và những vị trí học sinh thường xuyên đi lại để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các trường rà soát, cập nhật phương án ứng phó sự cố; phân công rõ người tiếp nhận thông tin, tổ chức sơ cứu, liên hệ cấp cứu và phối hợp với cơ quan chức năng. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa tai nạn, sơ cấp cứu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ phù hợp với độ tuổi.

Khi xảy ra sự cố, nhà trường phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe học sinh; kịp thời sơ cứu, cấp cứu, thông báo cho gia đình và cơ quan có thẩm quyền. Các đơn vị cần bảo vệ hiện trường khi cần thiết, phối hợp xác minh, báo cáo trung thực, kịp thời theo quy định; không che giấu sự việc hoặc cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng.

Sở cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, đưa đón, bàn giao học sinh và trao đổi thông tin khẩn cấp; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp quản lý và giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ.

Đối với các vụ tai nạn, thương tích nghiêm trọng, nhà trường cần phối hợp với gia đình, cơ quan y tế và các đơn vị liên quan để nắm bắt tâm lý, tư vấn, hỗ trợ học sinh, giáo viên và những người bị ảnh hưởng, nhất là trường hợp có biểu hiện lo lắng, sợ hãi; bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em và gia đình.

Sở GD&ĐT Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương tự rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, tập trung vào việc quản lý, giám sát, bàn giao trẻ em, học sinh trước, trong và sau giờ học; phân công rõ trách nhiệm và khắc phục ngay những nguy cơ được phát hiện.