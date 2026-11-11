Hải Phòng xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch

Tham dự hội nghị có khoảng 400 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo sân bay quốc tế Cát Bi, đại diện một số hãng hàng không; nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch lữ hành; Hiệp hội Du lịch của nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, sau hợp nhất, thành phố có diện tích hơn 3.194 km², dân số khoảng 4,66 triệu người và quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước; không gian du lịch cũng hội tụ những nguồn lực đặc sắc: biển đảo, vịnh, rừng, đô thị cảng cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề và văn minh sông Hồng. Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến Côn Sơn – Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền và các di tích, lễ hội, làng nghề Xứ Đông, Hải Phòng có thể hình thành những hành trình bốn mùa, kết nối biển với di sản, đô thị với nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch. Ảnh: Vũ Trang

Hải Phòng có hệ thống giao thông đồng bộ, đầy đủ 5 loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không. Thành phố sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng, độc đáo: biển, đảo, hải đăng, vịnh với Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà, bãi biển Đồ Sơn, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; miền di sản với Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc; những lễ hội truyền thống, nét ẩm thực riêng có và con người Hải Phòng nghĩa tình, mến khách. Đó chính là nền tảng để Hải Phòng định vị thương hiệu điểm đến “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong định hướng phát triển du lịch, giúp lĩnh vực này có bước tiến tích cực. Năm 2026, thành phố dự kiến đón 17,187 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,8 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.582 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm, không gian du lịch mới cùng các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn đã được hình thành, từng bước khẳng định sức hấp dẫn của Hải Phòng trên bản đồ du lịch cả nước.

Hội nghị là dịp để Hải Phòng giới thiệu tới du khách hình ảnh một điểm đến “Ấn tượng”, cùng những sản phẩm du lịch mới, những sự kiện nổi bật cuối năm 2026 và trong năm 2027. Đây cũng là dịp để các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hàng không gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác, xây dựng các chương trình du lịch liên kết, chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều dòng khách đến Hải Phòng và từ Hải Phòng đi các điểm đến trên cả nước.

Nhiều doanh nghiệp đã mang đến Hội nghị một số sản phẩm tiêu biểu nhằm quảng bá thương hiệu, tạo cơ hội xúc tiến du lịch. Ảnh: VT

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, thành phố xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút trên 25 triệu lượt khách, trong đó phấn đấu đón 3 triệu lượt khách quốc tế; tập trung vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Ngày 12/11/2026, các đại biểu sẽ được trải nghiệm các điểm du lịch gồm: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, rừng ngập mặn; Bến tàu không số Khu K15, Tháp Tường Long; Khu Côn Sơn – Kiếp Bạc.