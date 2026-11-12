Hải Phòng xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ quy mô 47,4 ha

Phát huy lợi thế vị trí, hạ tầng

Ngày 12/11, Sở Công Thương Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối DTJ (DTJ Industrial), Công ty Cổ phần Đầu tư Newland phối hợp tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ với chủ đề “Điểm đến đầu tư sản xuất mới tại Hải Phòng”.

Đại diện Chủ đầu tư trình bày về những lợi thế tại Cụm công nghiệp An Phụ, TP. Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết: Hải Phòng có vị trí chiến lược trong chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu chuyển hàng hóa khu vực phía Bắc; đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế và một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước.

Theo ông Phạm Tuấn Hải, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thành phố. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hải Phòng tăng 15,13%, duy trì đà tăng trưởng hai con số và đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp. Trong cơ cấu công nghiệp, lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 97%, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Nhấn mạnh vai trò của hệ thống cụm công nghiệp trong phát triển sản xuất, lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng cho rằng, đây là không gian quan trọng để tạo lập mặt bằng, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu về địa điểm sản xuất có hạ tầng đồng bộ, diện tích phù hợp, chi phí hợp lý và khả năng kết nối với khách hàng, nhà cung cấp ngày càng rõ nét.

Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 của Chính phủ, Hải Phòng đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giai đoạn 2026-2035 tại Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 23/7/2026. Định hướng trọng tâm là nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Trong định hướng đó, ông Phạm Tuấn Hải đề nghị chủ đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng theo tiến độ được phê duyệt; bảo đảm các điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất. Đồng thời, cần minh bạch thông tin về mặt bằng, tiến độ, chi phí và dịch vụ; nghiên cứu phương án diện tích thuê, nhà xưởng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Kỳ vọng về chính sách hỗ trợ

Cụm công nghiệp An Phụ được quy hoạch tại phường Trần Liễu và phường Kinh Môn, TP. Hải Phòng, với tổng diện tích 47,4 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là 31,7 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Newland làm chủ đầu tư, DTJ Industrial là đơn vị phân phối độc quyền và được ủy quyền thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

Các đại biểu và doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Theo quy hoạch, dự án bố trí 29 lô đất xây dựng nhà máy, diện tích mỗi lô từ 5.000-18.000 m2 cùng 5 lô đất điều hành, dịch vụ. Mật độ xây dựng tối đa trên lô đất nhà máy là 70%, công trình công nghiệp được xây dựng tối đa 5 tầng, tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn mặt bằng theo quy mô và nhu cầu sản xuất.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ gồm giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy, viễn thông, cây xanh và chiếu sáng. Các trục đường đối ngoại rộng 33-48 m, đường nội khu rộng 22-25m, phục vụ nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa.

Về ngành nghề thu hút đầu tư, dự án hướng tới các lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm; điện, điện tử, kỹ thuật cao; cơ khí chế tạo, máy móc; công nghiệp hỗ trợ; dệt may, giày dép; gỗ, giấy, bao bì, nhựa; dược phẩm, nội thất và logistics. Các dự án cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở quy hoạch, mục tiêu đầu tư, yêu cầu môi trường và quy định pháp luật liên quan.

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến mặt bằng sản xuất tại Cụm công nghiệp An Phụ, đặc biệt là khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn và chi phí thuê đất phù hợp. Ông Nguyễn Thế Uy, Giám đốc Công ty Kim loại HTU (TP. Hải Phòng) cho biết: Doanh nghiệp đang dự kiến đầu tư khoảng 5.000 m2 mặt bằng tại Cụm công nghiệp An Phụ với thời hạn thuê 50 năm để triển khai hoạt động sản xuất cơ khí đúc. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng từ đầu năm 2027 nếu các điều kiện đầu tư được đáp ứng.

Qua tìm hiểu, doanh nghiệp đánh giá mức giá tại cụm công nghiệp tương đối phù hợp với nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chi phí mặt bằng, doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả đầu tư trong dài hạn, ông Nguyễn Thế Uy bày tỏ.

10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút trên địa bàn TP. Hải Phòng ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đến tháng 10/2026, thành phố có 1.895 dự án FDI còn hiệu lực, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký khoảng 54,05 tỷ USD. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Hải Phòng đã khởi công 9 cụm công nghiệp và 7 khu công nghiệp, từng bước mở rộng quỹ đất, tạo thêm không gian sản xuất và đáp ứng nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp.