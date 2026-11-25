Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp và các hội nhóm lái xe đã trao quà hỗ trợ 12 nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng, 11 tháng năm 2026, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, cụ thể giảm 100 vụ, 37 người chết và 121 người bị thương.

Tuy nhiên, toàn thành phố vẫn xảy ra 703 vụ tai nạn giao thông, làm 390 người chết và 430 người bị thương. Đáng chú ý, gần 54% số nạn nhân thuộc độ tuổi lao động (từ 28 đến 55 tuổi) và trên 80% số vụ tai nạn xuất phát từ lỗi chủ quan, vi phạm quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Thân nhân người bị nạn chia sẻ về những mất mát, nỗi đau không thể bù đắp mà tai nạn giao thông để lại.

Thông qua các phóng sự và phần giao lưu với thân nhân người bị nạn, chương trình đã khắc họa những mất mát, nỗi đau dai dẳng mà tai nạn giao thông để lại cho mỗi gia đình, qua đó nhắc nhở mỗi người về giá trị của sự sống và trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Tại chương trình, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trao đổi về thực trạng ùn tắc, nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt vào khung giờ công nhân đi làm, tan ca.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao đổi về thực trạng và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông bền vững như: hoàn thiện tổ chức giao thông, khắc phục bất cập về hạ tầng tại cổng các khu công nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón công nhân, điều tiết lệch giờ tan ca; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người lao động...

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân tử vong và những người đang mang thương tật do tai nạn giao thông.

Ông Quân nhấn mạnh, phát triển kinh tế và hạ tầng giao thông phải luôn đi đôi với bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hằng năm, ông Lê Anh Quân đề nghị các cấp, các ngành, địa phương xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuyệt đối tuân thủ thông điệp “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải, logistics siết chặt quản lý phương tiện, không ép chuyến hay để lái xe làm việc quá giờ; tăng cường tuần tra khép kín, ứng dụng công nghệ số, mở rộng hệ thống camera giám sát để phạt nguội và xóa bỏ các “điểm đen” tai nạn; đồng thời nhân rộng các mô hình tự quản ở cơ sở và chung tay chăm lo, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp và các hội nhóm lái xe đã trao quà hỗ trợ 12 nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với những gia đình chịu mất mát do tai nạn giao thông mà còn góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để mỗi chuyến đi đều là một lời hẹn trở về.

Hải Nguyên