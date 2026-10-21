Hải Phòng xuất quân dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đặt mục tiêu lọt top 5

Theo phương án chuẩn bị, đoàn có 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, dự kiến tham gia 45 môn, phân môn với 402 nội dung. Thành phố đặt mục tiêu từ 170 huy chương trở lên, trong đó dự kiến 50 - 55 huy chương vàng, 54 - 58 huy chương bạc và 71 huy chương đồng, phấn đấu xếp trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu động viên toàn đoàn.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị toàn đoàn nỗ lực vượt các chỉ tiêu này cả về tổng số và chất lượng huy chương, ưu tiên cao nhất cho huy chương vàng, phấn đấu tăng huy chương bạc và huy chương đồng; tận dụng từng cơ hội để nâng thứ hạng của đoàn.

Mỗi vận động viên phấn đấu đạt thành tích tốt nhất của bản thân, tiến bộ qua từng vòng đấu; ở những nội dung có điều kiện, quyết tâm chinh phục kỷ lục Đại hội, kỷ lục quốc gia. Các vận động viên trẻ hãy tự tin thể hiện năng lực, coi đây là cơ hội trưởng thành và khẳng định mình.

Để đạt mục tiêu đó, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị các tập thể, cá nhân liên quan chuẩn bị kỹ chuyên môn và phát huy bản lĩnh thi đấu; giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực và bảo đảm an toàn; mỗi gia đình và địa phương hãy thực sự là hậu phương vững chắc cho các vận động viên khi lên đường thi đấu.

Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay sau Đại hội đánh giá kết quả từng môn, tổng hợp các thành tích cá nhân tốt nhất, kỷ lục và gương mặt triển vọng; đề xuất kế hoạch đào tạo, đầu tư trọng điểm, bổ sung lực lượng cho thành phố và các đội tuyển quốc gia.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và đoàn vận động viên dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Đại diện các vận động viên, chị Nguyễn Thị Hương hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của Đoàn, tuân thủ điều lệ thi đấu, thi đấu trung thực, cao thượng và đoàn kết.

Mỗi vận động viên sẽ biến sự quan tâm, kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố thành động lực; giữ vững ý chí, tập trung cao độ, vượt qua mọi khó khăn, không lùi bước trước thử thách, không chủ quan trước thuận lợi và quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất trong từng nội dung, từng trận đấu, quyết tâm chinh phục thành tích tốt nhất, đóng góp vào thành công chung của đoàn và lan tỏa hình ảnh con người Hải Phòng mạnh mẽ, đoàn kết, khát vọng vươn lên.

Duy Thanh