Hải Phòng xuất quân đoàn vận động viên dự đại hội thể thao toàn quốc

Trước khi diễn ra lễ xuất quân, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân thể hiện lòng thành kính, sự tri ân đối với các bậc tiền nhân…

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: Trần Thanh.

Đoàn có 475 vận động viên cùng 103 cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, dự kiến tham gia 45 môn, phân môn với 402 nội dung. Thành phố đặt mục tiêu từ 170 huy chương trở lên, trong đó dự kiến 50 – 55 huy chương vàng, 54 – 58 huy chương bạc và 71 huy chương đồng, phấn đấu xếp trong nhóm 5 đoàn dẫn đầu.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh sự quyết tâm của thể thao thành phố phải được thể hiện bằng chất lượng từng buổi tập, sự chính xác của từng phương án thi đấu và việc chăm lo đầy đủ cho vận động viên. Huấn luyện viên cần giúp các em biến áp lực thành sự tập trung, biến sự cổ vũ thành động lực để phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân. Ảnh: Trần Thanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị toàn đoàn nỗ lực vượt các chỉ tiêu này cả về tổng số và chất lượng huy chương, ưu tiên cao nhất cho huy chương vàng, phấn đấu tăng huy chương bạc và huy chương đồng; tận dụng từng cơ hội để nâng thứ hạng của đoàn.

Mục tiêu được giao phải khơi dậy khát vọng vươn lên. Mỗi vận động viên hãy phấn đấu đạt thành tích tốt nhất của bản thân, tiến bộ qua từng vòng đấu; ở những nội dung có điều kiện, quyết tâm chinh phục kỷ lục Đại hội, kỷ lục quốc gia. Các vận động viên trẻ cần tự tin thể hiện năng lực, coi đây là cơ hội trưởng thành và khẳng định mình.

Đại diện vận động viên đoàn thể thao Hải Phòng đọc lời hứa quyết tâm trước khi Đoàn lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Trần Thanh.

Đại diện huấn luyện viên phát biểu quyết tâm. Ảnh: Trần Thanh.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo ban lãnh đạo đoàn rà soát phương án của từng môn trước khi thi đấu, xác định rõ nội dung có khả năng tranh huy chương, người phụ trách và phương án dự phòng.

Đồng thời ông mong các huấn luyện viên truyền cho vận động viên sự bình tĩnh, niềm tin và ý chí chiến đấu đến cùng. Mỗi vận động viên trân trọng từng cơ hội, nỗ lực trong từng động tác, từng lượt thi, từng trận đấu.

Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Trần Thanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị toàn đoàn phải chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng trọng tài và đối thủ; thực hiện đúng quy định phòng. Ban lãnh đạo đoàn bảo đảm dinh dưỡng, hồi phục, kiểm soát thuốc và thực phẩm bổ sung; kiểm tra điều kiện đi lại, ăn ở trước từng đợt di chuyển, có phương án y tế và xử trí chấn thương…

Ông Nguyễn Minh Hùng giao UBND các xã, phường, đặc khu có vận động viên, huấn luyện viên tham gia đoàn chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nắm danh sách, lịch thi đấu; phân công đầu mối liên hệ, thăm hỏi gia đình, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn theo thẩm quyền.

Các đại biểu và các huấn luyện viên, vận động viên tham dự lễ xuất quân. Ảnh: Trần Thanh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường và đơn vị có liên quan cùng địa phương kết nối người thân, người hâm mộ, tổ chức theo dõi, cổ vũ phù hợp điều kiện thực tế. Sau Đại hội, địa phương phối hợp biểu dương, lan tỏa những tấm gương nỗ lực, nhất là tài năng trẻ, để khơi dậy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng…

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ xuất quân. Ảnh: Trần Thanh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là một kỳ đại hội đặc biệt và mang tính lịch sử đối với thể thao Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên thành phố ra quân với tư thế của một lực lượng mới, sau khi hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất thể thao 2 địa phương giàu truyền thống là thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương trước đây.

Đoàn thể thao Hải Phòng tại kỳ đại hội năm nay sở hữu một đội ngũ huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, những vận động viên xuất sắc ở các bộ môn thế mạnh của 2 địa phương, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Những tiết mục tại chương trình nghệ thuật biểu diễn sôi nổi, đặc sắc, mang đến không khí hào hứng, phấn khởi. Ảnh: Trần Thanh.