Hải Phòng xuất hiện chùm ca bệnh sốt xuất huyết trong gia đình

Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị vừa ghi vừa nhận chùm ca bệnh gồm 3 thành viên sinh sống trong cùng một gia đình đều mắc sốt xuất huyết Dengue.

Cụ thể, này 22/10, bệnh viện tiếp nhận anh P.V.T (46 tuổi), vợ là N.T.T (42 tuổi) và con trai P.T.S (15 tuổi, cùng trú tại thôn Trịnh Xuyên, xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng). Cả 3 người đến khám trong tình trạng sốt, đau mỏi toàn thân và xuất huyết dưới da.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bệnh nhân được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo. Những bệnh nhân này sau đó được chỉ định nhập viện để điều trị và theo dõi.

Theo bệnh sử, người chồng xuất hiện sốt trước. Khoảng 3 ngày sau, người vợ và con trai bắt đầu có triệu chứng.

Ba thành viên trong gia đình mắc sốt xuất huyết được điều trị, theo dõi tại Khoa Nội tổng hợp. Ảnh: BV Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Trao đổi với PV, Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Bùi Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Y tế xã Vĩnh Lại (nơi sinh sống của 3 bệnh nhân) cho biết: "Khi phát hiện 3 ca bệnh sốt xuất huyết trong cùng gia đình, chính quyền xã Vĩnh Lại đã chủ động triển khai các biện pháp khoanh vùng, điều tra, giám sát và xử lý ổ dịch theo đúng quy định của ngành y tế".

Cụ thể, UBND xã Vĩnh Lại phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hải Phòng và Trung tâm Y tế Ninh Giang chỉ đạo Trạm Y tế xã nhanh chóng tổ chức điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn môi trường tại 30 hộ gia đình tại xóm 3, thôn Trịnh Xuyên.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã theo dõi sức khỏe các hộ dân liên quan, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh chủ động.

"Hiện nay, ổ dịch đã được khoanh vùng, giám sát chặt chẽ. Các trường hợp tiếp xúc gần được theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn chuyên môn. Công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy được triển khai thường xuyên, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng", Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Lại nói.

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Lại phun khử khuẩn khu vực sinh sống của chùm ca sốt xuất huyết. Ảnh: Kim Chung.

Sốt xuất huyết Dengue lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn Aedes mang vius Dengue. Vì vậy, nhiều thành viên trong một gia đình có thể mắc bệnh khi cùng sinh hoạt trong môi trường có muỗi truyền bệnh, có thể cùng bị phơi nhiễm và mắc bệnh trong khoảng thời gian gần nhau.

Theo BSCKI Trần Phương Nam – Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, sốt xuất huyết có thể diễn biến từ nhẹ đến nặng. Giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát. Trong giai đoạn này, người bệnh có thể bắt đầu giảm sốt nhưng vẫn xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo. Vì vậy, giảm sốt không đồng nghĩa với việc đã khỏi bệnh.

Khi nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người bệnh không tự ý sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau hoặc các thuốc chống viêm, vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc, bù dịch và theo dõi diễn biến bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi người bệnh xuất hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo sau cần nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám: Đau bụng nhiều hoặc nôn liên tục; chảy máu bất thường; lừ đừ, vật vã hoặc tiểu ít. Trường hợp người bệnh khó thở, ngất, tay chân lạnh hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần được cấp cứu kịp thời.