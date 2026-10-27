Hải Phòng xử phạt hàng loạt bến thủy nội địa không phép với gần 1 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về việc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) phát hiện, xử lý thêm một bến thủy nội địa hoạt động trái phép tại đặc khu Cát Hải.

Theo thông tin, ngày 26/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại đặc khu Cát Hải, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện mang biển kiểm soát HP-6xxx do ông L.V.T. (sinh năm 1981, trú tại xã Quyết Thắng, Hải Phòng) điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện do ông L.V.T điều khiển đang neo đậu, xếp dỡ xi măng tại một bến thủy chưa được cấp phép hoạt động. Ảnh: CAHP

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông P.V.T. (sinh năm 1974, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) là người tổ chức khai thác bến thủy trên nhưng không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan.

Theo đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập 2 biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và chủ bến, với tổng số tiền xử phạt 40 triệu đồng. Ngoài ra, thuyền trưởng L.V.T. bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn trong 3 tháng.

Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện Nghị quyết số 10 của Thành ủy Hải Phòng và các kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

Đến nay, qua triển khai chuyên đề, đơn vị đã xử lý 19 bến thủy và 22 phương tiện vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 966 triệu đồng. Trong đó, các bến thủy bị xử phạt 682,5 triệu đồng, các phương tiện bị xử phạt 283,5 triệu đồng.

Việc áp dụng chế tài xử lý đồng thời cả chủ bến lẫn người điều khiển phương tiện bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ hai phía, ngăn chặn từ sớm nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát giao thông cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp, siết chặt công tác quản lý hoạt động bến thủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.