Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà Trịnh T.T., trú tại xã Vĩnh Thịnh, là chủ tài khoản Facebook “Trịnh xxx”, nhằm làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Thuận chiều tối 24/11.

Trước đó, có một vụ việc nghi ngờ “bắt cóc trẻ em” tại xã Vĩnh Thuận. Ngay sau đó, Công an đã xác minh, khẳng định đây không phải là một vụ có ý định bắt cóc trẻ em.

Tuy nhiên, dù công an đã chính thức thông tin, bà Trịnh T.T. vẫn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ những nội dung không đúng về sự việc.

Tại cơ quan Công an, bà Trịnh T.T. thừa nhận không sinh sống tại địa bàn xã Vĩnh Thuận, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có xảy ra hành vi bắt cóc hay không. Do lo sợ và bức xúc nhất thời, bà đã đăng tải, chia sẻ những nội dung không đúng sự thật.

Phòng An ninh mạng tiếp tục phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý trường hợp này theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.