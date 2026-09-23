Hải Phòng: Xử lý thiếu niên 17 tuổi 'bốc đầu' xe máy trong clip trên mạng

Ngày 23/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an phường An Hải và Phòng Cảnh sát giao thông vừa nhanh chóng, kịp thời xử lý trường hợp thanh thiếu niên vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội.

Công an phường An Hải làm việc với P.Q.H vi phạm trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh (“bốc đầu”) trên tuyến đường thuộc Tổ dân phố Xích Thổ, phường An Hải, Hải Phòng.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường An Hải đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người và phương tiện liên quan; mời người thực hiện hành vi vi phạm đến trụ sở làm việc.

Công an TP Hải Phòng nhanh chóng, kịp thời xử lý trường hợp vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là P.Q.H (SN 2009, trú tại phường An Hải, Hải Phòng).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Qua vụ việc, Công an TP Hải Phòng cảnh báo các bạn thanh, thiếu niên, đặc biệt là các em đang trong độ tuổi học sinh: không điều khiển xe “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh hoặc thực hiện các hành vi nguy hiểm để quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể gây tai nạn, đe dọa tính mạng của chính mình và những người tham gia giao thông. Đừng vì vài giây thể hiện bản thân, vài lượt xem hay lượt thích trên mạng xã hội mà đánh đổi sự an toàn và phải đối diện với việc xử lý của pháp luật.

Duy Thanh