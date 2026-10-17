Hải Phòng xử lý người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Trường Tiểu học An Dương

(Nguồn: Vietnam+)

Chiều 17/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết qua rà soát, Phòng An ninh mạng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương.

​Cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Đức Lê” do L.Đ.A (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) sử dụng và tài khoản Facebook “Chinh Cao” do C.Th.C (sinh năm 1968, trú tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng) sử dụng đã đăng tải thông tin sai sự thật.

Làm việc với cơ quan chức năng, L.Đ.A và C.Th.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai phạm, gỡ bỏ các thông tin đưa sai sự thật và cam kết không tái phạm.

​Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận vi phạm.

​Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo nhân dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, chỉ sử dụng thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan có thẩm quyền; không đăng tải thông tin, bình luận về những nội dung chưa được kiểm chứng sai sự thật.

​Trước đó, theo thông tin của Ủy ban Nhân dân phường An Dương, vào khoảng 17 giờ 15 phút, ngày 15/10, cháu N.T.M (sinh năm 2020, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương) cùng chị ruột là N.G.L, học sinh lớp 2 (cùng trường), sau khi tan học thì vui chơi tại khu vực vườn học trong khuôn viên nhà trường để chờ gia đình đến đón.

Khi đang chơi thì N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bồn hoa bằng đá, dẫn đến bị thương nặng.

​Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa cháu N.T.M đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Dương và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để cứu chữa. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu N.T.M đã tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

​Hiện các cơ quan chức năng của Hải Phòng đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng giao các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, có giải pháp cụ thể không để xảy ra vụ việc tương tự.

​Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương và nhà trường cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé./.