Hải Phòng xử lý nghiêm đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 30/9/2026, Công an phường Đông Hải phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải bài viết chứa thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty Cổ phần Thương mại Gia Trang.

Ngay sau đó, Công an phường Đông Hải đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và mời chủ tài khoản đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sử dụng mạng xã hội, cá nhân này đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Đông Hải đã xử phạt cá nhân trên số tiền 12,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; thận trọng kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin. Không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.