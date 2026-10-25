Hải Phòng: Xử lý bến khách hoạt động 'chui' trên sông Cấm

Công an TP Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý hoạt động đón, trả khách trái phép tại khu vực phường Hồng An.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy đón, trả khách tại bến Đò Ba Bến. Ảnh: CAHP.

Cụ thể, ngày 23/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Cấm, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phát hiện phương tiện thủy mang biển kiểm soát HP-HD-2*** đang đón, trả khách tại bến Đò Ba Bến.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vị trí bến khách này chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố, cấp phép hoạt động theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan, với tổng mức phạt dự kiến 34,5 triệu đồng.

Trong đó, người điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát HP-HD-2*** bị đề xuất xử phạt 2 triệu đồng về hành vi đón, trả khách không đúng quy định.

Đối với bà T.T.T. (SN 1967, trú tại phường Hồng An), lực lượng chức năng lập biên bản, đề xuất xử phạt 32,5 triệu đồng về hành vi tổ chức cho phương tiện vào đón, trả khách tại bến chưa được phép hoạt động.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân liên quan. Ảnh: CAHP

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp với UBND và Công an phường Hồng An đã tuyên truyền, yêu cầu các cá nhân liên quan ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tái phạm.

Đồng thời, đơn vị tham mưu lãnh đạo ban hành văn bản đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, có biện pháp đình chỉ triệt để hoạt động của bến khách tự phát này.

Việc kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng tổ chức đón, trả khách tại các bến thủy không được phép hoạt động, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn TP Hải Phòng.