Trước đó, qua công tác tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 nhận được thông tin về một người điều khiển xe mô tô có hành vi bốc đầu xe vào khoảng 20 giờ ngày 14.11.2026 tại khu đô thị phía Tây Nam Sách, xã Nam Sách.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp Công an xã Nam Sách tiến hành xác minh, làm rõ. Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 20.11, lực lượng chức năng mời anh Mạc Nguyễn Huy H. (SN 22.2.2008, trú tại thôn Miếu Lãng, xã Nam Sách) đến làm việc.

Mạc Nguyễn Huy H và phương tiện xe máy

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định anh H. là người lái mô tô 15AB-526.xx. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng làm rõ người này có 4 hành vi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe và điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền dự kiến đối với 4 hành vi vi phạm từ 8,8 – 12,2 triệu đồng. Hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.