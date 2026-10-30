Hải Phòng: Xét xử lưu động vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng, khoảng 12h15 ngày 1.6.2026, tại tổ dân phố số 1, phường Đồ Sơn, Lưu Đình Quý bán cho Nguyễn Ngọc Dương một đoạn ống hút nhựa chứa ma túy đá (Methamphetamine) với giá 500.000 đồng.

Sau khi mua ma túy, Dương mang về nhà, chuẩn bị dụng cụ để cùng Phạm Văn Đức sử dụng. Trước đó, Đức và Dương đã bàn bạc, thống nhất góp 500.000 đồng mua ma túy, trong đó Dương trực tiếp đi mua, chuẩn bị địa điểm và dụng cụ. Từ khoảng 12h30 đến 19 giờ cùng ngày, cả hai cùng sử dụng hết số ma túy trên.

Phường Đồ Sơn, Hải Phòng xét xử lưu động vụ án ma tuý

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan, gồm điện thoại di động, bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các đồ vật khác. Kết quả giám định xác định mẫu nước tiểu của Đức và Dương đều có chất Methamphetamine; chất bám dính trong tẩu thủy tinh cũng là ma túy cùng loại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử làm rõ hành vi của từng bị cáo. Trong đó, Lưu Đình Quý phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Văn Đức và Nguyễn Ngọc Dương phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Tòa án Nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lưu Đình Quý, Phạm Văn Đức, mỗi bị cáo 48 tháng tù, Nguyễn Ngọc Dương 42 tháng tù.

Việc đưa vụ án ra xét xử lưu động không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn giúp người dân trực tiếp nhận diện phương thức, hành vi phạm tội và những hệ lụy của ma túy. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Tòa án Nhân dân khu vực 6 - Hải Phòng hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.