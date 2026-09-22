Hải Phòng: Xe đầu kéo va chạm với xe máy, người đàn ông tử vong

Sáng 22/9, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại cầu vượt 403 Km89 + 340, thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thuỵ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 ngày 22/9, tại cầu vượt 403 Km 89 + 340 thôn Kim đới 2, xã Kiến Thuỵ, anh H.Đ.C (SN 1989, trú tại xã An Hưng) điều khiển xe ô tô đầu kéo đi từ hướng thôn Kim Đới 1 về Kim đới 2 xảy ra va chạm với xe mô tô do anh T.V.C (SN 1990, trú tại xã Kiến Thuỵ) điều khiển đi hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến anh T.V.C tử vong tại chỗ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Thanh