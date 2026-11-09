Hải Phòng xây dựng mô hình 'Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật'

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy.” (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ngày 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, kết hợp tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy."

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và thành phố thượng tôn, tuân thủ pháp luật mà thành phố Hải Phòng đang triển khai.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh ngày 9/11 hằng năm không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần bồi đắp ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý trong từng cơ quan, tổ chức và mỗi người dân.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-2026). Những giá trị nhân văn, tư tưởng dân chủ, tiến bộ của Hiến pháp năm 1946 tiếp tục là nền tảng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đối với Hải Phòng, xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, kỷ cương và thượng tôn pháp luật được xác định là nền tảng quan trọng để tạo động lực phát triển. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU và Đề án số 04-ĐA/TU ngày 14/1/2026 của Thành ủy về xây dựng mô hình "Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa" tại thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, trong đó có mô hình "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật."

Ngày 30/4/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng mô hình "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật" tại Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu không chỉ dừng ở nâng cao nhận thức pháp luật mà hướng tới xây dựng phương thức quản trị dựa trên pháp luật, đề cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng, để biến tinh thần thượng tôn pháp luật thành nguồn lực thực tế phục vụ phát triển, các cấp, ngành cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, lấy hiệu quả thực thi và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển làm thước đo chất lượng công tác tư pháp; chủ động rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà, giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Đặc biệt, thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ phải trở thành tiêu chí cốt lõi trong đánh giá cán bộ, góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển.

Thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng thực chất, sát thực tế. Công tác pháp luật phải gắn chặt với các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, được cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực trong từng cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Tại chương trình, các đại biểu nghe ba tham luận tập trung vào phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành pháp luật; triển khai Đề án xây dựng mô hình "Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật" từ thực tiễn cơ sở tại xã Hùng Thắng.

Điểm nhấn của chương trình là Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" năm 2026, thu hút hơn 252.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của việc đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành "Thành phố không ma túy."

Ban tổ chức trao giải cho 24 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đoạt giải nhất tập thể; ông Phan Thái Dương (Công an thành phố) giành giải nhất cá nhân.

Phát biểu bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng khẳng định, thành công của chương trình mới chỉ là bước khởi đầu. Tinh thần thượng tôn pháp luật cần tiếp tục lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình, trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mỗi người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, văn hóa tuân thủ pháp luật cần trở thành một "thương hiệu," lợi thế cạnh tranh của thành phố Cảng, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân, tiếp sức cho khát vọng đưa Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại./.