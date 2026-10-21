Hải Phòng xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh Tuệ Tĩnh

Theo kế hoạch, việc xây dựng hồ sơ được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó từ tháng 10 - 12/2026 sẽ định danh, xác định chính xác tiểu sử, thân thế, sự nghiệp, di sản của Tuệ Tĩnh tại địa phương và vùng lân cận; các cơ sở và tổ chức khám chữa bệnh, vườn thuốc... liên quan đến Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh ở trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2 từ tháng 1 - 12/2027, tập trung đánh giá về Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh với sự ảnh hưởng tới các lĩnh vực: y học, Phật giáo, văn học (văn học Nôm - thời Trần), văn hóa (dịch giả, biên soạn, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc)... và ảnh hưởng khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn này sẽ tổ chức các hội thảo cấp quốc gia và quốc tế; tọa đàm, phỏng vấn nhà nghiên cứu chuyên sâu về Tuệ Tĩnh ở các lĩnh vực; tọa đàm chuyên môn đối với báo cáo chuyên đề của hồ sơ khoa học.

Khai mạc lễ hội đền Bia tại Hải Phòng, nơi thờ Danh y Tuệ Tĩnh. Ảnh tư liệu: Tiến Vĩnh/TTXVN

Giai đoạn 3 từ tháng 1 - 3/2028, xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về nội dung hồ sơ khoa học, tiếp thu chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện hồ sơ khoa học. Hoàn thiện tài liệu đi kèm (hồ sơ, các video...) thành bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 3, Hải Phòng sẽ tiến hành trình thẩm định và nộp hồ sơ cho Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và tiếp tục trình Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Pháp và đề xuất UNESCO cùng kỷ niệm 700 năm ngày sinh của Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Hải Phòng.

Thời gian tới, Hải Phòng cũng tập trung quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy, tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa của Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh (1330 - 1400) tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, pháp hiệu Tuệ Tĩnh thiền sư, biệt danh Hồng Nghĩa; quê làng Nghĩa Phú, huyện Đa Cẩm, lộ Hồng Châu (nay là thôn Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Ông là danh nhân tiêu biểu thời Trần, hội tụ cả trí tuệ y học, tinh thần thiền học và ý thức văn hóa dân tộc.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông không chỉ gắn với hành trạng của một thiền sư - thầy thuốc “cứu nhân độ thế”, mà còn mở ra những nền tảng tư tưởng có giá trị lâu dài đối với lịch sử tri thức nhân loại, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực y học, văn hóa, ngôn ngữ và giao lưu quốc tế…