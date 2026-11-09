Hải Phòng: Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp cảng biển với tỉnh Gunma Nhật Bản

Quang cảnh hội nghị. Nguồn CTTĐT

Buổi làm việc với sự tham gia của hệ thống quản trị đa ngành từ cả hai địa phương. Về phía Hải Phòng, đồng hành cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường là đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản cùng toàn bộ các sở ngành then chốt về kinh tế, công nghệ, giáo dục và đối ngoại - những đơn vị trực tiếp giữ vai trò kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho thành phố Cảng.

Về phía đối tác Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Gunma thể hiện sự coi trọng đặc biệt khi quy tụ sự có mặt của Nghị sĩ Hội đồng tỉnh Mitsutaka Kanazawa, Giám đốc Sở Công nghiệp Kinh tế Koji Itano, đại diện các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo đại học cùng gần 30 doanh nghiệp hàng đầu trong chuỗi sản xuất chế tạo. Thành phần tham dự đa tầng này cho thấy tầm vóc của sự kiện vượt khỏi khuôn khổ giao lưu ngoại giao thông thường, thực sự tạo dựng một "hệ sinh thái hợp tác 3 nhà": Chính quyền đồng hành, Viện - Trường nghiên cứu đào tạo và Doanh nghiệp trực tiếp kết nối chuỗi cung ứng.

Chào mừng Thống đốc Ichita Yamamoto và đoàn công tác tỉnh Gunma, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đã khắc họa bức tranh toàn cảnh về tầm vóc và thế năng bứt phá của Hải Phòng. Với quy mô kinh tế tiệm cận 30 tỷ USD cùng vệt tăng trưởng hai con số được giữ vững suốt hơn một thập kỷ, Hải Phòng không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu cảng biển, công nghiệp và vận tải biển của vùng, mà còn sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mới khi đưa Khu thương mại tự do 6.300 ha vào vận hành - tạo lập không gian cạnh tranh quốc tế để thu hút các dòng vốn FDI thế hệ mới.

Đặt trong mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản - quốc gia đã rót 6,5 tỷ USD qua 211 dự án vào địa phương - người đứng đầu chính quyền Hải Phòng nhìn nhận Bản ghi nhớ vừa được ký kết chính là hành lang định hình "khung tọa độ phát triển" mới giữa hai bên. Bốn trụ cột hợp tác chiến lược được thiết lập - từ tích hợp chuỗi cung ứng công nghiệp chế tạo, ô tô và phụ trợ; nâng tầm lực lượng lao động kỹ thuật cao; thúc đẩy chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo đến thắt chặt giao lưu nhân dân - được kỳ vọng sẽ nhanh chóng chuyển hóa tiềm năng thành chuỗi giá trị thực chất, đưa mối liên kết Hải Phòng - Gunma trở thành hình mẫu hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ lãnh đạo thành phố Hải Phòng,Thống đốc Ichita Yamamoto nhìn nhận việc ký kết Bản ghi nhớ là "viên đá đặt nền" cho một chu kỳ hợp tác mới, xác lập điểm tựa pháp lý vững chắc để bứt phá hành lang giao thương giữa hai địa phương. Ấn tượng trước diện mạo hạ tầng đột phá của thành phố Cảng - với hệ thống cảng biển nước sâu hiện đại, hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh cùng chuỗi khu công nghiệp thế hệ mới - người đứng đầu chính quyền tỉnh Gunma kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng lý tưởng để hai bên thiết lập mạng lưới liên kết doanh nghiệp và hình thành các chuỗi cung ứng mang tính chiến lược, bền vững.

Sở hữu thế mạnh hàng đầu Nhật Bản về công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác và công nghệ ô tô, Gunma coi Hải Phòng là đối tác song hành, lý tưởng nhờ sự tương đồng trong tư duy và định hướng phát triển. Trong đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao được coi là "chìa khóa" mở ra sự bứt phá thực chất. Đáng chú ý, sự hiện diện của đoàn doanh nghiệp đa ngành từ Gunma với hành trình khảo sát thực địa tại Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ cho thấy quyết tâm hiện thực hóa các cơ hội đầu tư. Đây là bước đi chủ động giúp doanh nghiệp Nhật Bản thấu hiểu sâu sắc hệ sinh thái công nghiệp của Hải Phòng, từ đó đón đầu cơ hội gia nhập chuỗi cung ứng của các tập đoàn toàn cầu. Với cam kết đồng hành mạnh mẽ từ chính quyền tỉnh Gunma, Bản ghi nhớ hứa hẹn sẽ sớm chuyển hóa thành những dự án cụ thể, mang lại giá trị gia tăng thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả hai bên.

Khép lại buổi làm việc, nghi thức ký kết Bản ghi nhớ giữa Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung và Thống đốc Ichita Yamamoto đã nâng tầm mối quan hệ Hải Phòng - Gunma, mở ra một trang hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy và giàu triển vọng giữa hai trung tâm công nghiệp quan trọng của Việt Nam và Nhật Bản.