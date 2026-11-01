Hải Phòng xác định vốn đầu tư công năm sau gần 38.761 tỷ đồng

Cầu Hải Thành một trong những công trình hạ tầng liên tục điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm. Ảnh: NK.

Tại Kỳ họp thứ 6 diễn ra hôm 29/10/2026, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVII nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua nghị quyết về tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2027 do thành phố quản lý là 38.760,840 tỷ đồng, thấp hơn 6.332,519 tỷ đồng so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách thành phố chiếm hơn 90%, tập trung cho các dự án thành phố quản lý, hạ tầng đường sắt và đầu tư cơ sở hạ tầng cấp xã.

HƠN 3.500 TỶ ĐỒNG VỐN TRUNG ƯƠNG CHO CAO TỐC NINH BÌNH – HẢI PHÒNG

Theo Nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng ngày 29/10/2026, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2027 do thành phố quản lý là 38.760,840 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 3.846,440 tỷ đồng, nguồn ngân sách thành phố là 34.914,4 tỷ đồng.

So với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phê duyệt 45.093,359 tỷ đồng, quy mô vốn đầu tư công năm 2027 thấp hơn 6.332,519 tỷ đồng (tương đương khoảng 14%). Đây là mức chênh lệch khá lớn giữa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 với năm 2027.

Đối với 3.846,440 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương có 3.516 tỷ đồng vốn trong nước và 330,440 tỷ đồng vốn nước ngoài theo hình thức ODA cấp phát. Trong 3.516 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong nước, Hải Phòng sẽ bố trí cho 3 dự án thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP. Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, dự án xây dựng cầu Văn Úc 2 có nhu cầu vốn năm 2027 là 400 tỷ đồng. Dự án đoạn từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển cần 1.084 tỷ đồng. Dự án hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối với đường tỉnh 353 cần 2.032 tỷ đồng.

Dự án cầu Văn Úc 2 và các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) sẽ đươc ưu tiên phân bổ ngân sách. Ảnh: NK.

Đối với nguồn vốn ODA cấp phát, thành phố đề xuất 330,440 tỷ đồng cho Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đáp ứng điều kiện để bố trí kế hoạch vốn năm 2027.

Ngoài ra, đối với hai dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021–2025 sang giai đoạn 2026–2030 chưa được bố trí đủ vốn trung hạn theo nhu cầu nhưng không đề xuất vốn năm 2027.

Trong đó, dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt – Phủ (huyện Bình Giang cũ) đang đề xuất bổ sung 9,323 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch năm 2026. Trường hợp không được bổ sung vốn trong năm nay, thành phố đề xuất được xác định mức vốn bố trí năm 2027 phù hợp với thông báo của Bộ Tài chính.

Với Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương trước đây), kế hoạch vốn ODA cấp phát năm 2026 đã bố trí 14,943 tỷ đồng. Do dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và kết thúc Hiệp định vay lại, dự án không đủ điều kiện bố trí vốn năm 2027 theo phương án hiện tại.

DÀNH HƠN 24.534 TỶ ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố, phương án phân bổ dự kiến tập trung vào các dự án do thành phố quản lý, hỗ trợ đầu tư cấp xã và các nhiệm vụ hạ tầng trọng điểm.

Trong tổng số 34.914,4 tỷ đồng, Hải Phòng dự kiến bố trí 24.534,221 tỷ đồng cho các dự án thành phố quản lý. Khoản vốn này gồm 668,2 tỷ đồng cho các dự án vay lại ODA, 145,180 tỷ đồng cho các dự án khoa học, công nghệ và 23.720,841 tỷ đồng cho các dự án khác của thành phố.

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, việc dự kiến bố trí vốn nhằm bảo đảm thực hiện các chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, theo UBND thành phố, các dự án thuộc lĩnh vực này hiện chưa được đề xuất, trình thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Thành phố xác định cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Một khoản phân bổ đáng chú ý khác là 6.783,482 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, đặc khu và nguồn ngân sách cấp xã được điều tiết. Trong đó, có 3.783,142 tỷ đồng là khoản bổ sung có mục tiêu, được tính toán theo phương án dự kiến về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách thành phố giai đoạn 2026–2030.

Còn lại 3.000,340 tỷ đồng dành cho đầu tư từ nguồn ngân sách cấp xã được điều tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng và kinh phí giải phóng mặt bằng (số vốn này được tạm tính theo phương án đã báo cáo Bộ Tài chính).

Ngoài ra, phương án dự kiến bố trí 1.050 tỷ đồng để ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, 15 tỷ đồng cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách và 102,815 tỷ đồng trả nợ vốn vay.

Đối với hạ tầng đường sắt, thành phố đề xuất 372,706 tỷ đồng cho các dự án phục vụ tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Phòng. Đồng thời, dự kiến bố trí 2.056,176 tỷ đồng cho các dự án phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

HĐND thành phố cho biết việc phân bổ vốn phải tuân thủ quy định và bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030 bảo đảm thứ tự ưu tiên. Hải Phòng cũng đang rà soát, hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách thành phố giai đoạn 2026–2030 để phù hợp với các quy định hiện hành.

Cũng tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bổ sung 958,008 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách cấp thành phố năm 2025 vào kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đồng thời, điều chỉnh vốn giữa các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện và khả năng giải ngân trong năm. Theo đó, sau lần điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thứ 5 trong năm 2026, tổng vốn đầu tư năm 2026 đạt 45.093,359 tỷ đồng.