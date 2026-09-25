Hải Phòng: Xác định công tác tuyên truyền tháng 10 và những tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đồng thời cung cấp thông tin về giá dịch vụ khám, chữa bệnh; chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề giai đoạn 2026 - 2030; chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối Đông - Tây thành phố và dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua phường Kiến An.

Bước sang tháng 10/2026, công tác tuyên truyền tập trung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ quý IV, mục tiêu tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý dự án tồn đọng và tài sản công; thu hút FDI chất lượng cao, phát triển khu công nghiệp sinh thái. Cùng với đó là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng, Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các hoạt động an sinh xã hội.

Theo báo cáo công tác báo chí tháng 9, nội dung thông tin về Hải Phòng có độ phủ rộng trên báo chí Trung ương và địa phương, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nổi bật là kết quả phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 với 9/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,47 tỷ USD, bằng 84,6% kế hoạch năm; thu nội địa đạt 73.257 tỷ đồng, bằng 71% dự toán; kim ngạch xuất khẩu vượt kịch bản tăng trưởng.

Đại biểu cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2026.

Không gian phát triển công nghiệp, kinh tế biển và logistics cũng nhận được sự quan tâm lớn. Thành phố đang chuẩn bị đầu tư 7 khu công nghiệp với tổng vốn khoảng 25.500 tỷ đồng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình sinh thái. Diễn đàn Logistics vùng lần thứ VII năm 2026 thu hút hơn 600 đại biểu trong nước và quốc tế.

Báo chí cũng theo sát tiến độ các công trình, dự án giao thông trọng điểm. Trong tháng, thành phố hợp long cầu Hải Thành; chuẩn bị thực hiện dự án đường Hồ Sen - Quán Mau với tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng; triển khai thu phí điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe, hướng tới 100% bến xe loại 1 vận hành trước ngày 31/12/2026.

Ở lĩnh vực văn hóa - du lịch, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - VTV năm 2026 thu hút khoảng 2 vạn khán giả. Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, gắn với việc thống nhất bộ nhận diện chung cho Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hải Phòng ước đón 1,063 triệu lượt khách, trong đó có 36.890 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu ước đạt 1.594,5 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, thành phố ước đón hơn 12,74 triệu lượt khách, doanh thu du lịch hơn 15.254 tỷ đồng.

Bên cạnh thông tin tích cực, 42 tin, bài phản ánh chủ yếu tập trung vào trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hạ tầng, an toàn giao thông, nước sạch và các dự án chậm tiến độ. Trong tháng, Văn phòng UBND thành phố ban hành 19 văn bản, yêu cầu 5 sở, ngành, 2 ban quản lý dự án và 16 xã, phường kiểm tra, xử lý thông tin liên quan 31 vụ việc, trong đó có 25 vụ việc do báo chí phản ánh.

Với tỷ lệ tin, bài phản ánh chỉ chiếm 1,8%, thông tin tích cực tiếp tục là dòng chủ đạo về Hải Phòng trong tháng 9. Đáng chú ý, những vấn đề báo chí nêu đã được thành phố tiếp nhận, chuyển cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, qua đó phát huy vai trò của báo chí trong phản ánh thực tiễn và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.