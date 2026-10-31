Hải Phòng: Xã Tuệ Tĩnh lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh Nguyễn Thị Hạnh tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn xã năm 2026, tại Hội trường UBND xã Tuệ Tĩnh (thành phố Hải Phòng), sáng 31/10/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Kinh tế, xã hội có nhiều khởi sắc

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh Nguyễn Văn Thiện cho biết, 9 tháng đầu năm xã đã có 5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 35,8209 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến 30/9/2026 đạt 26,9011 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 106,0834 tỷ đồng, đạt 201,85% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Thu ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2026 đạt 216,5512 tỷ đồng, đạt 109,89% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách xã thực hiện 9 tháng 140,0132 tỷ đồng, đạt 71,05% kế hoạch năm. 100% trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo, đảm bảo 100% phòng học kiên cố. Tỷ lệ học sinh xét hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 đạt 99,07%...

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Về lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 927,6 ha; tổng diện tích lúa gieo cấy 679,14 ha. Năng suất vụ đông xuân bình quân đạt 65,7 tạ/ha cao hơn cùng kỳ năm 2025 (62,5 tạ/ha); diện tích cà rốt khoảng 1200ha, trong đó diện tích trồng trên địa bàn xã 510 ha; diện tích ớt 4,8 ha; diện tích ngô18 ha; diện tích rau các loại 192,2 ha…

Tổng đàn lợn 1.725 con, gia cầm, thủy cầm 49.170 con; đàn trâu, bò 29 con và một số đàn vật nuôi khác được duy trì ổn định. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định 228,46 ha… Riêng năng suất cà rốt đạt khoảng 45 - 50 tấn/ha.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn xã đang thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án. Trong đó, kết quả thực hiện dự án khu dân cư mới Đức Chính đến nay đã giải phóng mặt bằng xong 100% diện tích.

Kết quả giải ngân đến ngày 30/9/2026 đạt 26,9011 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm…

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND xã đã thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, giảm từ 9 trường xuống 5 trường (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, một trường trung học cơ sở), đạt 44,4%; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản bảo đảm ổn định...).

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm... Triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”...

Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Ông Thiện cũng cho biết, hiện trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh có 2 dự án đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng gồm Khu dân cư mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng và dự án Khu dân cư mới xã Cẩm Văn (cũ).

Dự án khu dân cư mới Đức Chính đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong 100% diện tích, đường điện 35 Kv chay qua dự án đang được tổng hợp để phê duyệt phương án bồi thường. Dự án khu dân cư mới Cẩm Văn (khu A) có tổng diện tích thu hồi là 249.095,5m2; tổng mức đầu tư là 639,743 tỷ đồng, trong đó có liên quan đến 979 hộ dân có đất, tài sản trên đất bị thu hồi để thực hiện dự án…

Đại diện hợp tác xã trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh phát biểu, kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Phùng Nguyện.

Diện tích canh tác nhỏ lẻ, phân tán

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Đoàn, đại diện CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương nhận định, xã Tuệ Tĩnh là vùng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai màu mỡ, người nông dân cần cù, tích cực ứng dụng kỹ thuật. Thời gian qua, nhiều hộ dân đã đầu tư máy móc, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn, thực tế trên địa bàn xã vẫn còn những khó khăn. Cụ thể, diện tích canh tác nhỏ lẻ, phân tán; quy trình sản xuất giữa các hộ chưa đồng nhất; nguy cơ ảnh hưởng chéo giữa các vùng trồng liền kề khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc và tổ chức cánh đồng mẫu lớn còn nhiều vướng mắc…

“Đó cũng là thách thức chung của doanh nghiệp chế biến…”, ông Đoàn cho biết thêm.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh phát biểu, kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Phùng Nguyện.

Theo đại diện CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương, muốn đưa nông sản Tuệ Tĩnh vào các thị trường yêu cầu cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… cần có những vùng nguyên liệu điển hình. Chẳng hạn như quy hoạch rõ cây trồng chủ lực, quản lý đồng bộ từ giống, vật tư, nhật ký canh tác, thời gian cách ly đến thu hoạch và truy xuất từng lô hàng…

Ông Đoàn mong muốn các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, từng bước dồn đổi thửa trên nguyên tắc tự nguyện, liên kết nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp. Khi vùng sản xuất đủ quy mô và được tổ chức một đầu mối, chúng ta mới có điều kiện đầu tư máy móc đồng bộ, giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh và tạo đầu ra ổn định cho bà con…

"Tân Hương sẵn sàng phối hợp cùng địa phương, hợp tác xã và người dân trong việc hướng dẫn tiêu chuẩn nguyên liệu, kiểm soát truy xuất, kỹ thuật thu mua và xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ phù hợp…”, đại diện CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Tân Hương khẳng định.

Tiếp theo, một số phản ánh, kiến nghị tại hội nghị cho biết, việc tiêu thoát nước không đảm bảo tiêu thoát; một số đoạn đê bê tông, nhất là khu Đức Chính cũ sử dụng nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đầu ra sản phẩm nông sản trên địa bàn xã vẫn chưa thực sự thuận lợi...

Đại diện cơ quan Thuế thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

Chính quyền xã lắng nghe

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh là lực lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự phát triển ổn định, hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Hạnh cho biết, trong thời gian qua, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, tiếp cận vốn, lao động, thủ tục hành chính và một số vấn đề khác.

Lãnh đạo xã Tuệ Tĩnh; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phùng Nguyện.

“Vì vậy, việc tổ chức hội nghị đối thoại hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo UBND xã trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh…”, Chủ tịch UBND xã Tuệ Tĩnh phát biểu.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã thông tin, trả lời những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… đưa ra tại đây. Những nội dung chưa giải quyết sẽ được UBND xã tổng hợp, xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất…