Trong những phút đầu, hai đội nhập cuộc tương đối thận trọng. Tuy nhiên, nút thắt trận đấu nhanh chóng bị phá vỡ ở phút 21 từ một sai lầm cá nhân. Xuất phát từ quả treo bóng bên cánh phải của Nguyễn Văn Minh, thủ môn Nguyễn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel đoán sai điểm rơi và đấm hụt bóng, tạo điều kiện cho ngoại binh Camilo Minh Vasconcelos dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng.

Bị dội gáo nước lạnh, Thể Công Viettel dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 24, Nguyễn Hoàng Khanh đột phá táo bạo bên hành lang trái rồi chuyền ngược thuận lợi để Hernandes Rodrigues bắt vô-lê quyết đoán, gỡ hòa 1-1.

Hải Phòng vượt qua Thể Công Viettel 3-2. Ảnh: TCVT

Tiếp đà hưng phấn, phút 31, đội khách được hưởng quả phạt đền sau khi Đào Văn Nam bị Nguyễn Vũ Tín phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tuyển thủ Khuất Văn Khang dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo lính.

Không nao núng trước sức ép, Hải Phòng cho thấy bản lĩnh của đội chủ nhà. Phút 39, Hoàng Trọng Duy Khang bứt tốc xâm nhập vòng cấm, tì đè loại bỏ hai hậu vệ Thể Công Viettel trước khi dứt điểm kỹ thuật hạ gục Văn Việt, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chưa dừng lại ở đó, phút 44, sân Lạch Tray như bùng nổ khi đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn thực hiện cú nã đại bác từ cự ly gần 30m, đưa bóng găm thẳng vào góc khó khiến nỗ lực bay người của Văn Việt trở nên vô vọng, khép lại hiệp một với tỷ số 3-2 cho Hải Phòng.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Phút 51, Khuất Văn Khang có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau tình huống phá bóng không tốt của hàng thủ đội chủ nhà, nhưng cú vô-lê của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong phần còn lại của trận đấu, sự xuất sắc của hàng thủ Hải Phòng cùng thủ môn Nguyễn Văn Toản đã bịt kín mọi ngả vào khung thành. Dù thi đấu dồn dập và liên tục gia tăng sức ép ở những phút cuối, đội khách vẫn không thể có thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Chiến thắng nghẹt thở giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League 2026/27 với 13 điểm sau 9 vòng đấu. Ở chiều ngược lại, trận thua thứ 5 từ đầu mùa khiến Thể Công Viettel tiếp tục giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (13/14), đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 13 liên tiếp trên mọi đấu trường (gồm 8 trận tại V.League).

Đội hình xuất phát

Hải Phòng FC: Nguyễn Văn Toản; Đặng Tuấn Phong (5), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Milan Makaric (9), Camilo Minh Vasconcelos (10), Lê Mạnh Dũng (19), Nguyễn Vũ Tín (39), Nguyễn Văn Minh (68), Nguyễn Hữu Sơn (77), Esteban Orozco Fernandez (97), Mpande Joseph Mbolimbo (99).

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Andre Luiz Guimaraes Siqueira (5), Hernandes Rodrigues (10), Khuất Văn Khang (11), Phan Tuấn Tài (12), Paulo Tapeu Viana Martins (14), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Đào Văn Nam (20), Nguyễn Hoàng Khanh (22), Đoàn Ngọc Tân (34), Triệu Việt Hưng (97).

Kết quả vòng 9 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27