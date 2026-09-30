Hải Phòng vượt kế hoạch, hoàn thành hơn 2.400 căn nhà ở xã hội trong 9 tháng năm 2026. Ảnh minh họa: TTXVN

Con số này vượt kịch bản tăng trưởng đặt ra là 2.383 căn. Về nhà ở cho thuê, ước đến hết tháng 9/2026, thành phố phát triển 737 căn.

Đạt được con số này là kết quả của một quá trình hành động khẩn trương, bài bản và đồng bộ từ cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng đến các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng luôn đặt nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là một trong những chỉ tiêu kinh tế - xã hội cốt lõi nhằm đảm bảo an sinh và giữ chân người lao động. Việc xây dựng các kịch bản chi tiết theo từng quý thể hiện tư duy quản trị khoa học, đôn đốc tiến độ sát sao thay vì để dồn việc vào cuối năm.

Cùng đó, thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc khai thác quỹ đất 20% nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư, đồng thời linh hoạt điều chỉnh quy hoạch để gia tăng hiệu quả sử dụng đất, bổ sung nguồn cung lớn ra thị trường. Các doanh nghiệp cũng đã huy động tối đa nguồn lực tài chính, máy móc và nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa các dự án về đích đúng hoặc vượt hạn định cam kết.

Tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan, địa phương liên quan, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 183/TB-BXD về kết quả làm việc đôn đốc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, và chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng.

Các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư; ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trình tự, thủ tục, bảo đảm công tác mua - bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân lưu ý các đơn vị liên quan, quan tâm, phối hợp giải quyết sớm các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình đề xuất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, thành phố yêu cầu tập trung hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất, bảo đảm đủ điều kiện để sớm khởi công dự án.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tổ chức lập, phê duyệt danh mục vị trí khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội; bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, thể thao và thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Thành phố Hải Phòng hiện đang triển khai 34 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.503 căn đã được giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, 10 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô 20.802 căn, dự kiến năm 2026 có 7 dự án hoàn thành khoảng 12.127 căn (trong đó đã hoàn thành 2.358 căn trong năm 2025).

Cụ thể, Dự án nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp An Phát 1 (xã An Phú) quy mô 4.360 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ; Dự án nhà ở xã hội Tràng Cát (phường Hải An) quy mô 3.800 căn dự kiến hoàn thành thêm 1.700 căn; Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Trường (xã Mao Điền) quy mô 1.388 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ; Dự án Khu chức năng dịch vụ Khu công nghiệp Đại An mở rộng quy mô 1.333 căn dự kiến hoàn thành toàn bộ...

Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, Chính phủ giao thành phố Hải Phòng hoàn thành 6.700 căn trong năm 2026.