Hải Phòng: Vốn vay tiếp sức người trồng đào ở An Dương

Mô hình trồng đào cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Gần 30 năm gắn bó với nghề trồng đào, ông Quản Văn Cường, hội viên Hội Nông dân xóm 1, phường An Dương (TP Hải Phòng) đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ khâu chọn giống, tạo dáng đến chăm sóc để cây đào ra hoa đúng dịp Tết.

Từ những diện tích sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay gia đình ông duy trì khoảng 3.600m² đất trồng đào. Với nghề này, để có được những cây đào đẹp, người trồng không chỉ cần vốn đầu tư mà còn phải am hiểu kỹ thuật và chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết.

Mô hình trồng đào của gia đình ông Quản Văn Cường tại phường An Dương, TP Hải Phòng cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Ảnh: PT.

Trong quá trình mở rộng sản xuất, gia đình ông Cường được Hội Nông dân phường An Dương tạo điều kiện tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ông Cường cho biết nguồn vốn được gia đình sử dụng chủ yếu để mua gốc đào rừng từ các địa phương như Sơn La, Lạng Sơn, qua đó bổ sung cây giống và mở rộng sản xuất.

“Vốn vay không lớn nhưng rất thiết thực. Có thêm nguồn tiền đầu tư cây giống, gia đình tôi chủ động hơn trong sản xuất, không phải xoay xở quá nhiều từ các nguồn khác”, ông Cường chia sẻ.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, mô hình trồng đào của gia đình ông Cường mang lại hiệu quả kinh tế khá hiệu quả. Bình quân mỗi năm, gia đình đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng. Những năm thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng tốt, hoa nở đúng thời điểm, hiệu quả kinh tế còn cao hơn.

“Đòn bẩy” cho sản xuất hoa, cây cảnh

Nghề trồng đào có đặc thù riêng, trong đó chất lượng cây giống, kỹ thuật chăm sóc và khả năng nắm bắt thời tiết quyết định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Người trồng phải tính toán thời điểm tuốt lá, điều chỉnh chế độ tưới nước, bón phân và chăm sóc để cây phân hóa mầm hoa, bung nở đúng dịp Tết. Chỉ một đợt rét đậm, nắng nóng hoặc mưa bất thường cũng có thể khiến thời điểm nở hoa thay đổi, ảnh hưởng đến giá trị thương phẩm.

Các thành viên chi hội Nông dân xóm 1, phường An Dương, TP Hải Phòng thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm từ mô hình trồng đào của gia đình ông Quản Văn Cường. Ảnh: PT.

Vì vậy, theo ông Cường, nguồn vốn tín dụng dù chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư nhưng giúp người trồng có thêm điều kiện chủ động mua giống, vật tư và mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Cường bày tỏ mong muốn các cấp Hội tiếp tục tạo điều kiện nâng hạn mức vay đối với những hộ có nhu cầu mở rộng mô hình và có phương án sản xuất hiệu quả. Bởi khi thị trường ngày càng đòi hỏi những cây đào có dáng thế đẹp, chất lượng cao, chi phí đầu tư cây giống và chăm sóc cũng tăng lên.

Cùng với nguồn vốn, ông Cường cho rằng người trồng đào cũng cần được hỗ trợ về xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và truy xuất nguồn gốc.

“Đây sẽ là cơ sở để nâng cao độ nhận diện, tạo niềm tin với khách hàng và từng bước nâng giá trị thương mại cho sản phẩm”, ông Cường nói.

Theo ông Nguyễn Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Dương, gia đình ông Quản Cường là một trong 51 lượt hội viên được Hội tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tổng số vốn các hội viên được vay để phục vụ sản xuất là 2,573 tỷ đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương hỗ trợ 20 hội viên thực hiện các dự án trồng hoa mẫu đơn cảnh và trồng đào cảnh, với tổng số vốn 1,4 tỷ đồng. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố hỗ trợ 20 hội viên triển khai các mô hình trồng đào cảnh và nuôi gà thương phẩm, với tổng số vốn 800 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Bến cho biết: Tại địa phương, việc quản lý, theo dõi và phân bổ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân theo hướng bám sát nhu cầu thực tế đã tạo thêm điều kiện để hội viên có vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

Theo thống kê, năm 2026, phường An Dương có hơn 200ha trồng đào, quất và các loại hoa, cây cảnh. Trong đó, diện tích trồng đào hơn 100ha, quất cảnh hơn 20ha; diện tích còn lại dành cho các loại hoa như lay ơn, hoa ly, hải đường... Thu nhập bình quân của các hộ sản xuất hoa, cây cảnh đạt khoảng 200-500 triệu đồng/hộ/năm. Một số hộ có diện tích sản xuất lớn đạt thu nhập từ 1-1,5 tỷ đồng/năm.

Sự phát triển của nghề trồng hoa, cây cảnh không chỉ tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân mà còn góp phần duy trì những vùng sản xuất xanh trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để nghề hoa, cây cảnh phát triển ổn định và bền vững, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Dương cho rằng địa phương còn nhiều nhiệm vụ trước mắt, từ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi đến các vùng sản xuất tập trung; hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Cùng với đó là đẩy mạnh hội chợ, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hoa, cây cảnh tới người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. Khi vốn, kỹ thuật, hạ tầng và thị trường được kết nối đồng bộ, những vùng đào, quất, hoa cảnh ở An Dương sẽ có thêm điều kiện nâng cao giá trị sản xuất và tạo sinh kế ổn định cho người dân.