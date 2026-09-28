Hải Phòng: Vận động thu hồi 47 khẩu súng, 1.268 viên đạn các loại

Theo Công an TP. Hải Phòng, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nghiệp vụ gắn liền với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật.

Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân được nâng cao rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc thu hồi số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ tồn đọng trong dân.

Công an TP. Hải Phòng tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua công tác vận động, tuyên truyền, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu hồi 255,92kg pháo; 0,3kg thuốc pháo; 47 khẩu súng các loại, 52 vũ khí thô sơ, 02 quả lựu đạn, 1.268 viên đạn các loại, 23 công cụ hỗ trợ và 06 dùi cui điện.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc triệt xóa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm và tai nạn sự cố do cháy, nổ gây ra.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP. Hải Phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; đồng thời tích cực tố giác các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép qua đường dây nóng của cơ quan Công an để chung tay giữ gìn bình yên cho thành phố.