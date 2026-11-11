Hải Phòng: Vạch trần thủ đoạn biến bột mỳ thành 'thần dược'

Tang vật vụ án. Nguồn CTTĐT

Kết quả kiểm tra tại chỗ đã phơi bày thủ đoạn gian lận thương mại hết sức tinh vi, khi cơ sở này biến các loại nguyên liệu trôi nổi thành những dòng sản phẩm gán mác "gia truyền" hay "Đông Nam Y" - vốn đánh trúng tâm lý người tiêu dùng - như viên giảm béo, viên tăng cân và bổ huyết điều kinh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ hơn 5.000 hộp sản phẩm hoàn thiện chuẩn bị tuồn ra thị trường, đi kèm một lượng lớn vỏ nang, lọ đựng, tem nhãn giả mạo và phụ gia nguyên liệu. Việc niêm phong, trưng cầu giám định toàn bộ lô tang vật không chỉ là bước đi tố tụng then chốt nhằm làm rõ bản chất vi phạm, mà còn kịp thời ngăn chặn một khối lượng lớn sản phẩm không rõ chất lượng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của Nhân dân.

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, hành vi phạm tội của nhóm đối tượng đã được bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn đầu năm 2026. Để vận hành đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, các đối tượng đã tiến hành thuê địa điểm, tuyển dụng nhân công và giao nhiệm vụ điều hành, quản lý trực tiếp cho Lãnh Thị Thu Hương. Một quy trình khép kín và chuyên nghiệp hóa nhanh chóng được thiết lập, chia thành từng công đoạn riêng biệt: từ khâu đong đếm, dồn bột vào các vỏ viên nang; sang khâu đóng chai, dán tem nhãn, hoàn thiện bao bì; đến khâu cuối cùng là đóng gói đơn hàng và bàn giao cho các đơn vị chuyển phát nhanh tuồn ra thị trường.

Sự thật giật mình đằng sau những hộp "thần dược" này chỉ được phơi bày khi cơ quan chức năng bóc gỡ toàn bộ đường dây: Nguyên liệu duy nhất được dùng để đóng vào vô số viên nang thực chất hoàn toàn là bột mỳ. Cùng một loại bột mỳ nguyên liệu, các đối tượng đã "phù phép" bằng cách in ấn hàng loạt mẫu tem nhãn mang những công dụng hoàn toàn trái ngược: từ giảm cân, tăng cân, hỗ trợ điều trị dạ dày cho đến bổ huyết điều kinh... rồi tung ra thị trường với mức giá dao động từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp. Thứ duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa các dòng sản phẩm này không phải là công thức hay dược chất, mà chính là những tấm tem nhãn giả mạo đánh lừa niềm tin của người tiêu dùng.

Căn cứ vào kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đối với 05 mẫu sản phẩm thu giữ, cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ các mẫu này đều không có bất kỳ thành phần hoạt chất chính nào như đã công bố trên bao bì. Kết luận nghiệp vụ này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các bị can, hệ thống nhân công làm thuê cũng như toàn bộ vật chứng đã bị niêm phong tại hiện trường.

Trước những chứng cứ đắt giá và hành vi vi phạm nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã hoàn tất thủ tục khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định vai trò của các cá nhân liên quan, cũng như thống kê chi tiết số lượng sản phẩm đã tiêu thụ và tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính, xử lý nghiêm minh.