Hải Phòng ưu tiên thu hút 166 dự án đầu tư giai đoạn 2026-2030

Ảnh minh họa: Sơ đồ quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư gồm nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, xử lý môi trường, nước sạch và nghĩa trang.

Ngoài ra, còn có danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng.

Các dự án có diện tích xác định, nhóm hạ tầng khu công nghiệp chiếm quy mô lớn nhất với 37 dự án, tổng diện tích khoảng 8.111-8.676ha. Trong đó, dự án có quy mô lớn như khu công nghiệp Lạch Huyện 1 từ 620-660ha, khu công nghiệp Bắc Thanh Miện 3 từ 430-450ha, khu công nghiệp Đường An 325ha...

Nhóm dự án nhà ở có 51 dự án được xác định diện tích khoảng 2.276,26ha.

Bên cạnh các dự án đặt tại xã, phường, đặc khu cụ thể, danh mục còn có một số dự án xác định địa điểm theo các khu kinh tế, khu vực quy hoạch; trong đó 12 dự án thuộc Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có diện tích xác định; một số dự án khác nằm trong khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía nam hoặc khu kinh tế phía bắc Hải Phòng.

Ngoài các dự án có diện tích cụ thể, danh mục còn đưa vào nhiều dự án chưa xác định quy mô đất, diện tích sẽ được xác định theo quy hoạch được duyệt hoặc trong quá trình lập, đề xuất dự án.