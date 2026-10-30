Hải Phòng: Ưu tiên sử dụng nhà, đất công sau thu hồi cho y tế, giáo dục, văn hóa

Tại hội nghị, Sở Tài chính Hải Phòng thông tin chi tiết kết quả thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về xử lý tổng thể 273 điểm nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Đến nay, đối với 159 điểm thuộc diện thu hồi theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, đã có 148 điểm (đạt tỷ lệ 93,1%) bàn giao nhà trống hoặc ký biên bản bàn giao, cam kết trả nhà.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hải Phòng đã kiên trì đối thoại, rà soát hồ sơ từng cơ sở và xây dựng phương án xử lý theo 6 nhóm cụ thể với lộ trình rõ ràng, thứ tự ưu tiên là sử dụng làm cơ sở y tế, giáo dục, nhà văn hóa, dịch vụ công, trụ sở cơ quan; không sử dụng được thì đấu giá công khai.

Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, kể cả người đang thuê, đều có quyền tham gia đấu giá. Danh mục, phương án, tiến độ từng điểm sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và niêm yết tại UBND các phường.

Đồng thời, các chính sách hỗ trợ người thuê đủ điều kiện về nhà ở xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng tiếp tục được quan tâm thực hiện thấu đáo.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cung cấp thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trọng tâm là đợt thi đua cao điểm trong tháng 11 cùng chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành kết hợp giao lưu với Nhân dân vào tối 18/11 tại Quảng trường Nhà hát thành phố.

Cùng với đó, Sở Xây dựng thông tin về tiến độ thực hiện, hoàn thành 22/31 dự án thuộc Chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh giai đoạn 2021 - 2026 và công tác bàn giao tài sản hạ tầng về cấp xã quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát định hướng, chủ động, kịp thời thông tin toàn diện về thành phố.

Dấu ấn nổi bật là tuyên truyền đậm nét, liên tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Hải Phòng; quyết tâm không lùi mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên theo Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số vấn đề về trật tự đô thị, giao thông, môi trường, hạ tầng còn được báo chí phản ánh nhiều lần. Một số vụ việc đã được giao xử lý nhưng chưa có báo cáo kết quả, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 11, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên, với phương châm “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Báo chí cần theo sát tiến độ từng nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TU; tập trung vào các "điểm nghẽn": giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, thu ngân sách, xử lý dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư.

Thông tin việc vận hành "cơ chế luồng xanh", Khu Thương mại tự do; chuẩn bị khởi công các dự án trọng điểm; lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; phát triển nhà ở xã hội, cụm công nghiệp sinh thái; xây dựng kế hoạch năm 2027. Biểu dương nơi làm tốt, phản ánh thẳng thắn nơi chậm tiến độ...

Duy Thanh