Hải Phòng: Tuyên truyền pháp luật, trao học bổng cho học sinh khó khăn

Trang bị kiến thức pháp luật, phòng ngừa vi phạm từ học đường

Mới đây, Hội Luật gia Tp.Hải Phòng phối hợp với UBND phường Hồng Bàng tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS Hồng Bàng, tập trung vào phòng, chống bạo lực học đường, các nhóm tội phạm phổ biến liên quan đến người chưa thành niên và Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng (trực tiếp làm báo cáo viên); bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và đông đảo học sinh.

Bà Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng.

Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các nội dung tuyên truyền giúp học sinh nhận diện những biểu hiện của bạo lực học đường, từ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập bạn bè đến đánh nhau, đe dọa và bạo lực trên không gian mạng. Qua các tình huống thực tế, các em được phân tích về hậu quả đối với nạn nhân, người thực hiện hành vi, gia đình và môi trường giáo dục.

Báo cáo viên đồng thời hướng dẫn học sinh cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, kiểm soát cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt và giải quyết bất đồng bằng đối thoại thay vì bạo lực. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, các em cần chủ động thông báo cho cha mẹ, giáo viên hoặc người có trách nhiệm; không cổ súy, quay phim hay phát tán hình ảnh bạo lực trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, chuyên đề về các nhóm tội phạm phổ biến liên quan đến người chưa thành niên giúp học sinh nâng cao cảnh giác trước những hành vi xâm phạm tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Các em được nhắc nhở không tham gia, tiếp tay hoặc để bản thân bị lôi kéo, kích động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kể cả những hành động bộc phát xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay tâm lý muốn thể hiện bản thân.

Việc phổ biến Luật Tư pháp người chưa thành niên cũng giúp học sinh hiểu hơn về các quy định pháp luật liên quan đến độ tuổi, trách nhiệm và nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên. Qua đó, chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phòng ngừa vi phạm, giáo dục, hỗ trợ người chưa thành niên nhận thức sai phạm, sửa chữa hành vi và có cơ hội phát triển lành mạnh.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn có thêm kỹ năng tự bảo vệ, nâng cao trách nhiệm với lời nói, hành động của mình, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và văn minh.

Trao học bổng, tiếp sức học sinh vượt khó

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng đã trao tặng 18 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Hồng Bàng.

Những suất học bổng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Luật gia thành phố đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là các em còn gặp trở ngại trong cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, hoạt động còn là nguồn động viên tinh thần, khích lệ học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Việc kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trao học bổng đã góp phần làm phong phú ý nghĩa của chương trình, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai trao 18 suất học bổng cho các em học sinh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Hồng Bàng.

Chương trình tại Trường THCS Hồng Bàng là hoạt động thiết thực của Hội Luật gia Tp.Hải Phòng trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, đồng thời thể hiện vai trò đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh thông qua những nội dung gắn với đời sống hằng ngày.

Để phòng ngừa bạo lực học đường hiệu quả, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Việc duy trì hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện.

Với thông điệp "Nói không với bạo lực học đường - Sống và học tập theo Hiến pháp và pháp luật - Chung tay xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc", chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, khẳng định sự đồng hành của Hội Luật gia Tp.Hải Phòng và chính quyền địa phương trong công tác giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ.