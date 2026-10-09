Hải Phòng: Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Nam Sơn

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Nam Sơn, Hải Phòng.

Hoạt động được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 728/KH-PC08-Đ2 ngày 02/3/2026 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh ngay từ lứa tuổi tiểu học, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Cán bộ Cảnh sát giao thông đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh, tập trung vào các tình huống thường gặp trên đường đến trường và khi tham gia giao thông cùng gia đình. Nội dung được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, giúp các em nhận biết những nguy cơ mất an toàn và từng bước hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Một trong những nội dung được chú trọng là kỹ năng đi bộ và sang đường an toàn. Học sinh được hướng dẫn cách quan sát phương tiện, lựa chọn vị trí qua đường phù hợp, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường dành cho người đi bộ và không tùy tiện băng qua đường tại những nơi có mật độ phương tiện lớn.

Học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Nam Sơn được phổ biến cách lựa chọn, đội và sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy cùng người lớn. Việc cài quai mũ đúng cách, bảo đảm mũ vừa vặn và đạt tiêu chuẩn an toàn được nhấn mạnh như một thói quen cần thiết để bảo vệ bản thân.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 trực tiếp hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Nam Sơn cách đội và sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Đặc biệt, nội dung nhận diện điểm mù của các phương tiện giao thông được lồng ghép nhằm giúp học sinh hiểu rõ những khu vực mà người điều khiển ô tô, nhất là xe tải và xe khách, khó quan sát. Qua đó, các em được nhắc nhở không đứng, đi lại hoặc vui chơi quá gần các phương tiện lớn, nhất là khi xe đang chuyển hướng, lùi hoặc chuẩn bị di chuyển.

Đối với kỹ năng điều khiển xe đạp, cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh cách đi đúng phần đường, giữ khoảng cách an toàn, quan sát khi chuyển hướng, không dàn hàng ngang, không đùa nghịch hoặc thực hiện những hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, các em được giới thiệu, nhận biết ý nghĩa của một số nhóm biển báo giao thông đường bộ thường gặp, từ đó nâng cao khả năng xử lý các tình huống trong thực tế.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Sơn tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật, hoạt động tuyên truyền còn hướng tới việc xây dựng ý thức và trách nhiệm của mỗi học sinh đối với sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Bởi ở lứa tuổi tiểu học, những hành vi tưởng chừng nhỏ như dừng lại quan sát trước khi sang đường, đội mũ bảo hiểm đúng cách hay tuân thủ tín hiệu giao thông chính là nền tảng để hình thành văn hóa giao thông trong tương lai.

Cán bộ lực lượng Công an cùng giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nam Sơn chụp ảnh lưu niệm tại chương trình tuyên truyền an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động này, Tổ địa bàn An Dương, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiếp tục cụ thể hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học. Từ những kiến thức được trang bị hôm nay, mỗi học sinh có thêm hành trang để tham gia giao thông an toàn, đồng thời trở thành một tuyên truyền viên nhỏ tuổi, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng.

Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em không chỉ là truyền đạt những quy định của pháp luật mà còn là vun đắp ý thức tôn trọng sự sống, trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Khi những bài học ấy trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày, văn hóa giao thông sẽ được hình thành bền vững, bắt đầu từ chính những bước chân đầu tiên trên con đường đến trường.