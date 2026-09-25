Hải Phòng: Tuyến đường kết nối Đông – Tây hơn 22.600 tỷ đồng dự kiến khởi công tháng 12/2026

Hải Phòng

Chiều ngày 25/9/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2026.

Quang cảnh Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí định kỳ tháng 9/2026.

Đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng giao thông

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban ngành, chính quyền địa phương đã cung cấp thông tin chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế cùng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn thành phố sau hợp nhất.

​Thông tin về dự thảo Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý, ông Phạm Hữu Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết việc xây dựng mức giá mới nhằm kết cấu đầy đủ chi phí quản lý hợp lý và bổ sung giá các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống PACS. Điều này giúp các cơ sở y tế bảo đảm điều kiện duy trì vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ và hạ tầng thông tin chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Phạm Hữu Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị.

​Trình bày về Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề giai đoạn 2026 - 2030, ông Vũ Trí Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh đây là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, phục vụ không gian phát triển mới của thành phố.

Danh mục nghề được hỗ trợ mở rộng lên 14 ngành nghề trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như cơ điện tử, tự động hóa, logistics, công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Điểm mới đột phá của chính sách là gắn chặt kinh phí hỗ trợ với cam kết giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời quan tâm bồi dưỡng kỹ năng thực hành cho đội ngũ nhà giáo.

Ông Vũ Trí Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị.

​Cung cấp thông tin về Dự án tuyến đường kết nối Đông Tây thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hải Phòng, khẳng định đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, tạo trục kết nối trực tiếp hai trung tâm đô thị phía Đông và phía Tây.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang 68 m với 6 làn xe chính tốc độ cao và 4 làn đường song hành, đáp ứng tầm nhìn phát triển lâu dài. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 22.669 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia khoảng 33% và 67% còn lại huy động từ nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.

Ông Nguyễn Quang Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hải Phòng, cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị.

Khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 5, kết nối đồng bộ hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và mở ra quỹ đất phát triển mới rộng lớn. Các đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư, phấn đấu khởi công dự án ngay trong tháng 12/2026.

​Liên quan đến công tác tuyên truyền và giải phóng mặt bằng Dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10, ông Nguyễn Phong Doanh, Chủ tịch UBND phường Kiến An, chia sẻ đây là dự án có quy mô thu hồi đất lớn nhất trên địa bàn phường với 17,2 ha, liên quan trực tiếp đến 510 hộ đất ở và 177 hộ đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Phong Doanh - Chủ tịch UBND phường Kiến An cung cấp thông tin tại Hội nghị.

Xác định công tác dân vận là chìa khóa then chốt, phường đã thành lập 11 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp làm trưởng đoàn để đến từng hộ dân lắng nghe, giải thích chính sách bồi thường, tái định cư. Nhờ sự chủ động và công khai minh bạch, tính đến ngày 23/9/2026, địa phương đã bàn giao 15,79 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt tỷ lệ 91,8% tổng diện tích cần thu hồi.

Tuyến đường không chỉ giải quyết điểm nghẽn ùn tắc tại nút giao Bùi Viện - cầu Lãm Khê và đường Trường Chinh mà còn tạo động lực chỉnh trang đô thị, thúc đẩy thương mại dịch vụ địa phương phát triển.

Chính quyền phường Kiến An quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 15/10/2026 để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

​Đẩy mạnh truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội

​Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong tháng 9/2026 với hơn 2.300 tin, bài phản ánh toàn diện, tích cực dòng chảy kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Hải Bình khẳng định thông tin báo chí chủ lưu chính xác, khách quan đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.

​Về nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong tháng 10/2026, ông Nguyễn Hải Bình đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là 80 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hải Phòng và Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Bên cạnh đó, các báo đài cần đẩy mạnh thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm và lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

​Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cũng lưu ý báo chí quan tâm đổi mới hình thức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn và chiến dịch khám sức khỏe toàn dân hoàn thành trước ngày 25/10/2026.

Việc chủ động truyền thông chính sách từ sớm, từ xa và phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật sẽ tiếp tục là giải pháp then chốt để giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.