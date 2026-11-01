Hải Phòng: Truy tố 5 bị can trong vụ chôn lấp trái phép hơn 984 tấn chất thải

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Đình Chung (áo đen) . Ảnh: Nguồn Bộ Công an.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, bị truy tố về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”, theo khoản 3 Điều 221 và điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phan Thị Hương Giang, Phó Trưởng phòng Kế toán, và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3, cùng Bùi Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong, bị truy tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo điểm d khoản 3 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, ngày 8/2/2025, Công ty TNHH Huaping Việt Nam, hoạt động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), ký hợp đồng với Công ty TNHH Tân Thuận Phong để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp, trong đó có “cát cháy”. Đơn giá xử lý được thỏa thuận là 500 đồng/kg.

Sau khi tiếp nhận chất thải, Bùi Văn Bình giao nhân viên đưa “cát cháy” vào dây chuyền xử lý hóa học. Tuy nhiên, quá trình xử lý thử khoảng 500 kg gặp sự cố khi hệ thống hút bị tắc. Bình sau đó chỉ đạo dừng hoạt động xử lý. Bùi Đức Huy tiếp tục chỉ đạo tập kết số chất thải này tại xưởng xử lý chất thải của Công ty Tân Thuận Phong.

Đến tháng 4/2025, trước lượng “cát cháy” tồn đọng lớn, Huy xin ý kiến và được Bình đồng ý chuyển số chất thải sang Công ty Đông Dương 3 xử lý.

Theo cáo trạng, mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện tiếp nhận, xử lý loại chất thải này, Huy vẫn chỉ đạo nhân viên liên hệ, thỏa thuận với Bùi Đình Chung để chuyển giao. Đơn giá ban đầu là 100 đồng/kg, sau đó giảm xuống còn 50 đồng/kg vào tháng 6/2025.

Công ty TNHH Tân Thuận Phong tại TP Hải Phòng. Ảnh: nguồn Website Công ty TNHH Tân Thuận Phong.

Thời điểm này, Bùi Đình Chung đang chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng của Công ty Hồng Vận. Do nguồn cát tự nhiên khan hiếm, giá tăng cao, Chung đồng ý tiếp nhận “cát cháy” để sử dụng chèn, lót đường ống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và san lấp mặt bằng.

Từ tháng 2 đến tháng 9/2025, Công ty Huaping Việt Nam đã chuyển giao cho Công ty Tân Thuận Phong hơn 2.724 tấn “cát cháy”, với số tiền thanh toán hơn 673 triệu đồng.

Trong tổng số này, từ tháng 4 đến ngày 9/9/2025, Công ty Tân Thuận Phong vận chuyển hơn 2.663 tấn đến Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận. Hơn 61 tấn còn lại được chuyển giao cho Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý.

Theo cáo trạng, Bình và Huy giao Đào Văn Thủy điều hành hoạt động vận chuyển chất thải đến các địa điểm do nhân viên của Chung hướng dẫn. Quá trình giao nhận, cân đo và thanh toán được nhân viên các doanh nghiệp liên quan theo dõi, đối chiếu chứng từ để đề xuất Bình phê duyệt chi phí xử lý.

Sau khi tiếp nhận chất thải, theo cáo trạng, Bùi Đình Chung chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 1.678 tấn “cát cháy” trộn với bùn thải để sản xuất gạch tuynel. Đáng chú ý, hơn 984 tấn còn lại được sử dụng để chôn lấp, san nền trong khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Lục lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguồn Bộ Công an.

Ngày 9/9/2025, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ hơn 984 tấn “cát cháy” và lấy mẫu để trưng cầu giám định.

Kết luận giám định xác định các mẫu chất thải được cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường và khám xét là chất thải rắn thông thường.

Đối với hoạt động chuyển giao và sử dụng chất thải, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kết luận việc Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao “cát cháy” chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu đầu vào sản xuất gạch nung tuynel là không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cáo trạng xác định hành vi của Bùi Văn Bình, Bùi Đình Chung và Bùi Đức Huy đã vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường về những hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn không đúng quy trình kỹ thuật và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Vụ án cho thấy những vi phạm nghiêm trọng có thể phát sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển, tiếp nhận và sử dụng chất thải công nghiệp khi các khâu này không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.