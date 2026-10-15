Hải Phòng truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn

Sáng 15/10, tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa được tìm kiếm, quy tập.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ và hương hồn đồng bào tử nạn tại Mả Chìa, Vĩnh Bảo. Ảnh: Tiến Sinh

Dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo TP Hải Phòng, các lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo người dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và người dân thành kính dâng hương, tưởng niệm những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời chia sẻ những mất mát không gì bù đắp được với các gia đình có người thân nằm lại nơi đây.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, địch dựng bốt Mai Sơn án ngữ Đường 10, tổ chức nhiều cuộc càn quét, bắt bớ cán bộ, du kích và người dân trong vùng.

Xúc động lễ viếng, truy điệu các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Tiến Sinh

Đặc biệt, giai đoạn 1949-1951, nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước bị tra tấn, sát hại rồi chôn tập thể tại gò đất phía sau bốt Mai Sơn. Họ đã nằm xuống khi vùng đất này còn bị chiếm đóng, không một nén hương, không một tấm bia mộ ghi danh.

"Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên trang sử "Đường 10 quật khởi", cùng với "Đường 5 anh dũng", "Cát Bi rực lửa", để Hải Phòng hôm nay được mang danh hiệu cao quý "thành phố Anh hùng", Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng xúc động nêu trong điếu văn.

Qua tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và hồ sơ lưu giữ, cơ quan chức năng xác định trong số những người nằm lại tại Mả Chìa có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công, gồm: Nguyễn Văn Cảm, Đỗ Ngọc Bích, Hà Văn Rặc, Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Đỗ Văn Choát, Vũ Văn Tuân và Nguyễn Văn Gắng.

Cùng nằm lại nơi đây còn có nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân nhưng hiện chưa xác định được danh tính, quê quán.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tiến Sinh

Đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ, ông Vũ Tiến Thuật (trú tại thôn Hu Trì, xã Vĩnh Bảo) xúc động chia sẻ: "Chứng kiến cuộc tìm kiếm, quy tập và an táng những hài cốt cẩn trọng, trang trọng..., gia đình các liệt sĩ phần nào được an ủi. Dù chưa biết đâu là hài cốt của bác mình, nhưng gia đình chúng tôi tin bác đang yên nghỉ cùng với đồng chí, đồng bào ở nơi này. Với chúng tôi, như thế là được an ủi nhiều lắm".

Thay mặt các gia đình, ông Thuật gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Trung ương, thành phố, các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập và đặc biệt là người dân thôn Mai Sơn đã nhiều năm gìn giữ, hương khói tại khu vực Mả Chìa.

Theo ông Đào Trọng Đức, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 26/9, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng lực lượng dân quân, cựu chiến binh và người dân xã Vĩnh Bảo đã không quản nắng mưa, cẩn trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đồng bào.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Tiến Sinh

Lê an táng 56 hài cốt tử nạn tại Mả Chìa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp được thành phố Hải Phòng tổ chức trang trọng. Ảnh: TS

Việc tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh. Hải Phòng sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh tại những địa điểm còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, đồng thời quan tâm, chăm lo đời sống thân nhân liệt sĩ và người có công.

Đặc biệt, theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Dự kiến công trình hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Công trình không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ mai sau.

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, người dân tiễn đưa 56 hài cốt liệt sĩ hy sinh và đồng bào tử nạn về nơi an nghỉ ngay tại khu vực Mả Chìa. Nghi thức an táng được diễn ra trang trọng, xúc động và ý nghĩa.