Hải Phòng truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào tại Mả Chìa

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh, tử nạn. Sau lễ truy điệu, 56 hài cốt được di chuyển, an táng tại khu vực Mả Chìa. Nhiều người dân mang theo hoa, quốc kỳ, xúc động tiễn đưa những người đã ngã xuống.

Đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, người dân tham dự buổi lễ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng nhắc lại sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt, giai đoạn 1949 - 1951, nhiều người bị địch tra tấn, sát hại tại bốt Mai Sơn rồi chôn tập thể ở khu vực Mả Chìa.

Trong số những người nằm lại nơi đây có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công, gồm: Nguyễn Văn Cảm, Bí thư Chi bộ xã Đồng Minh; Đỗ Ngọc Bích, Bí thư Chi bộ xã Cao Minh; Hà Văn Rặc, cán bộ phái viên; Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Đỗ Văn Choát, đều là cán bộ xã; Vũ Văn Tuân và Nguyễn Văn Gắng, đều là du kích. Cùng nằm lại còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Lực lượng quân đội thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn.

Công tác tìm kiếm tại Mả Chìa được triển khai từ ngày 26/9/2026, trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND xã Vĩnh Bảo tìm thấy, quy tập được 56 hài cốt. Một số di vật cũng được phát hiện, gồm bát ăn cơm, sợi dây đồng nhỏ và khuy đeo thắt lưng. Do các hài cốt được chôn tập thể, đã trải qua khoảng 76 năm nên không đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính.

Các hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn được đặt trang trọng tại Khu tưởng niệm.

TP Hải Phòng sẽ tiếp tục tìm kiếm, xác minh tại những nơi còn thông tin về hài cốt liệt sĩ; đồng thời chăm lo cho thân nhân liệt sĩ, người có công. Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn.

Công trình dự kiến hoàn thành trong 8 tháng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), trở thành nơi tưởng niệm, tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.