Hải Phòng: Trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố trao bằng tốt nghiệp khóa IX và khai giảng khóa X

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự quang lâm chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố; Hòa thượng Thích Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Giám hiệu Trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố; chư tôn đức lãnh đạo các trường Trung Cao đẳng Phật học tại các tỉnh, thành, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; chư Tăng Ni trong và ngoài thành phố; cùng Tăng Ni sinh khóa IX, X của Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng.

Về phía khách mời có ông Đào Huy Cường, Phó Trưởng phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ; GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an thành phố; ông Phạm Văn Diệp, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQVN thành phố; đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN phường An Dương; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong thành phố cùng đông đảo Phật tử gần xa.

Đại biểu khách mời tham dự

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Vân cho biết tiền thân của Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng ngày nay là Trường Cơ bản Phật học Hải Phòng. Sau đó, trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Phật học TP.Hải Phòng. Sau khi sáp nhập với Trường Trung cấp Phật học Hải Dương, tên trường vẫn được giữ nguyên là Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng.

"Đây là một trong năm cơ sở đào tạo Tăng Ni hệ trung cấp tại miền Bắc, với mục tiêu đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ có đức hạnh và trí tuệ, kế thừa, phát triển đạo Phật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Học viện Phật giáo. Mục đích lớn nhất là trang bị cho Tăng Ni hành trang hoàn thiện để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.", Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Thanh Vân phát biểu khai mạc

Trong suốt 45 năm qua, ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo TP.Hải Phòng nói riêng đã đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp trồng người. Tăng Ni sinh là tương lai của Đạo pháp, kế thừa và phát huy trọng trách hoằng dương Phật pháp, được đào tạo trong hệ thống giáo dục hoàn thiện, toàn diện theo lời Đức Phật dạy: “Duy tuệ thị nghiệp”, tức lấy trí tuệ làm sự nghiệp.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Đại đức Thích Quảng Thuyết, Phó Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Chánh Thư ký nhà trường, đã báo cáo kết quả đào tạo hệ Trung Cao đẳng Phật học khóa IX, niên khóa 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng đào tạo khóa X, niên khóa 2026-2030.

Đại đức Thích Quảng Thuyết đọc báo cáo

Báo cáo nêu rõ, trong bốn năm học, Ban Giám hiệu cùng Ban Giáo vụ nhà trường đã hoàn thiện chương trình giảng dạy dành cho Tăng Ni sinh khóa IX với 47 môn học, tổng thời lượng 4.050 tiết. Chương trình giảng dạy bảo đảm nội dung và chất lượng theo khung chương trình đào tạo do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đề ra.

Tổng số Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa IX là 112 vị, gồm 43 Tăng và 69 Ni, được chia thành ba lớp. Trong đó, lớp Hải Phòng có 29 vị (9 Tăng, 20 Ni); lớp Hải Dương có 47 vị (16 Tăng, 31 Ni); lớp Hưng Yên có 36 vị (18 Tăng, 18 Ni). Ngoài đào tạo Tăng Ni trong thành phố, nhà trường còn đào tạo Tăng Ni sinh đến từ các tỉnh, thành khác.

Về kết quả học tập, căn cứ điểm tổng kết bốn năm học và điểm thi tốt nghiệp, nhà trường đã công nhận và cấp bằng tốt nghiệp hệ trung cấp cho 112 Tăng Ni sinh. Trong đó, 46 vị xếp loại giỏi, đạt 41%; 59 vị xếp loại khá, đạt 52,7%; 7 vị xếp loại trung bình, đạt 6,3%; không có trường hợp nào không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Chư tôn đức tham dự

Sau khi tốt nghiệp, có 57 Tăng Ni sinh của nhà trường, trong đó Phân hiệu Hưng Yên có 19 vị, được giới thiệu tiếp tục theo học ở các Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Nhằm ghi nhận quá trình học tập và những đóng góp của Tăng Ni sinh trong suốt bốn năm học, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng và Ban Giám hiệu trường đã trao Bằng tuyên dương công đức, tặng quà đến các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong học tập.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã khởi trống khai giảng khóa X, niên khóa 2026-2030, hệ Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng; đồng thời khai giảng lớp cử nhân ngành Tôn giáo học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng đào tạo.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã khởi trống khai giảng khóa X, niên khóa 2026-2030

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, đến thời điểm hiện tại, trường đã nhận được 108 bộ hồ sơ hợp lệ của Tăng Ni sinh đủ điều kiện theo học hệ trung cấp khóa X, niên khóa 2026-2030. Trong đó, lớp Hải Phòng có 60 vị (19 Tăng, 41 Ni); lớp Hưng Yên có 48 vị (23 Tăng, 25 Ni). Ngoài ra, có hơn 40 học viên đăng ký theo học chuyên ngành Tôn giáo học.

Dịp này, Đại đức Thích Thanh Thức, Chánh Văn phòng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã công bố quyết định trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đến Ban Giám hiệu, chư tôn đức giảng sư, Tăng Ni sinh cùng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đào tạo và giảng dạy Tăng Ni sinh khóa IX tại Trường Trung Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng, niên khóa 2022-2026.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo Tăng tài đối với GHPGVN nói chung và GHPGVN TP.Hải Phòng nói riêng. Hòa thượng tán thán công đức của chư tôn đức giảng sư, quý thầy cô giáo đã hết lòng phụng sự, đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ; đồng thời ghi nhận những thành tựu mà tập thể, cá nhân, Ban Giám hiệu và toàn thể Tăng Ni sinh Trường Trung Cao đẳng Phật học thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Hòa thượng khẳng định, môi trường giáo dục không chỉ là nơi đào tạo tri thức Phật học và thế học, mà còn là cái nôi rèn luyện đạo hạnh, phẩm chất của những sứ giả Như Lai. Hòa thượng sách tấn toàn thể Tăng Ni sinh khóa mới cần tinh tấn tu học, giữ gìn Giới luật, lấy tinh thần lục hòa làm nền tảng, chuyển hóa những kiến thức đã học thành tuệ giác thực tiễn để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền, cơ quan, ban, ngành địa phương đã quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo.

Một số hình ảnh ghi nhận: