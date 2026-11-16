Hải Phòng: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp nối truyền thống hiếu học

Ba thập kỷ xây dựng, trưởng thành

Nhắc đến giáo dục Vĩnh Bảo, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những địa chỉ được nhiều phụ huynh và học sinh biết đến bởi truyền thống phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tiền thân là Trường Phổ thông chuyên cấp 2 Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng thành lập năm 1992, nhà trường đã trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng, trưởng thành và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục thành phố.

Hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng đón chào năm học 2026-2027.

Điều làm nên thương hiệu Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nằm ở những con số thành tích qua từng năm học mà còn ở sự bền bỉ trong hành trình phát hiện, nuôi dưỡng tài năng, xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết và có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là các trường THPT chất lượng cao và Trường THPT chuyên Trần Phú.

Năm học 2025-2026 tiếp tục là một dấu mốc đáng tự hào. Học sinh nhà trường giành 40 giải học sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức, gồm 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Ở các sân chơi học thuật khác, học sinh đạt thêm 34 giải cấp thành phố và 126 giải tại các cuộc thi cấp quốc gia thuộc hệ thống các môn thi mở.

Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026, 100% học sinh lớp 9 của nhà trường trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Kết quả này đưa trường xếp thứ nhất khu vực Đông Hải Phòng và thứ 12 trong tổng số 431 trường trên toàn thành phố; có 3 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Trần Phú.

Đằng sau những thành tích ấy là sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên trì phát hiện năng lực, khơi dậy niềm đam mê học tập và đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức. Nhiều giáo viên của trường có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác ôn luyện học sinh giỏi, luyện thi vào lớp 10, góp phần duy trì vị thế của nhà trường trong nhóm các đơn vị có chất lượng giáo dục mũi nhọn nổi bật.

Lãnh đạo xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đón năm học mới.

Trong không khí hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đang sôi nổi triển khai nhiều hoạt động thi đua thiết thực như: Phát động phong trào thi đua giờ học tốt, tuần học tốt; tổ chức các tiết dạy chuyên đề, thao giảng, dự giờ đổi mới phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các sân chơi trí tuệ dành cho học sinh. Đặc biệt, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo STEM, các hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh được chú trọng, tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực, sở trường.

Sáp nhập mở ra chặng đường mới

Với quyết tâm giữ vững vị thế giáo dục mũi nhọn, năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau khi sáp nhập Trường THCS Tân Hưng theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND xã Vĩnh Bảo, nhà trường bước vào giai đoạn hoạt động với quy mô 46 lớp, 2.013 học sinh và 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 3 cơ sở.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng là một trong những cái nôi đào tạo học sinh giỏi của thành phố.

Quá trình sáp nhập vừa mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh đội ngũ, vừa đặt ra yêu cầu mới trong việc tổ chức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều giữa các cơ sở. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục giữ vững bản sắc, thương hiệu của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm với vai trò là cơ sở giáo dục có truyền thống đào tạo học sinh giỏi, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tại phân hiệu và điểm trường.

Ông Ngô Gia Nghì, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng cho biết: “Truyền thống đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường. Sau sáp nhập, chúng tôi xác định phải tiếp tục giữ vững và phát huy thương hiệu giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, không chỉ duy trì chất lượng mũi nhọn mà còn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại cả ba cơ sở. Mục tiêu là xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, tạo môi trường học tập tốt nhất để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực và khẳng định bản thân”.

Lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm biểu dương khen thưởng cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Trong năm học 2026-2027, nhà trường xác định chủ đề hành động “Đoàn kết, sáng tạo, đột phá, chất lượng”, tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, tăng cường giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Đối với giáo dục mũi nhọn, trường đặt mục tiêu có từ 3 giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố trở lên, ít nhất 1-2 dự án khoa học kỹ thuật hoặc STEM đạt giải cấp thành phố; phấn đấu có từ 5-8 học sinh trúng tuyển Trường THPT chuyên Trần Phú.

Song song với đó, nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững vàng, đổi mới tư duy quản lý, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, ứng dụng công nghệ trong dạy học và kiểm tra đánh giá. Việc phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu bảo đảm cơ hội học tập và phát triển cho học sinh ở cả ba cơ sở.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - ngôi trường mang tên Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục được kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học. Trước những thay đổi về quy mô, tổ chức và không gian hoạt động sau sáp nhập, nhà trường vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi đã được các thế hệ cán bộ, giáo viên dày công vun đắp: Lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu, lấy học sinh làm trung tâm, lấy truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết làm nền tảng, tạo động lực cho hành trình đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới.