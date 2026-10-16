Hải Phòng: Trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”

Không gian tư liệu “Bác Hồ với nhân dân Hải Phòng” tại trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác”.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20/10/1946, sau chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trên chiến hạm Dumont D’Urville, cập bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Trong hai ngày 20 và 21/10/1946, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố vinh dự đón Người về thăm lần đầu tiên. Giữa thời điểm nền độc lập còn non trẻ, sự hiện diện của Bác đã tiếp thêm niềm tin, cổ vũ tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ thành quả cách mạng của quân và dân thành phố Cảng.

Từ năm 1946 đến năm 1965, Hải Phòng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc 11 lần. Trong mỗi chuyến thăm, Người luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, công nhân, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Những lời căn dặn của Bác, đặc biệt là mong muốn xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của nước ta”, đã trở thành động lực tinh thần xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Tư liệu trưng bày về chuyến thăm Hải Phòng lần thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/6/1955, trong đó có hình ảnh Người nói chuyện với đại biểu nhân dân thành phố và cán bộ, chiến sĩ tại Đồ Sơn.

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật được lựa chọn, trưng bày giới thiệu ba nội dung chính, kết nối hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những dấu ấn lịch sử và sự phát triển của Hải Phòng.

Phần thứ nhất, “Từ Làng Sen đến hành trình giải phóng dân tộc”, khắc họa quê hương, gia đình, những năm tháng hình thành tư tưởng yêu nước và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, từ ngày Người rời cảng Sài Gòn (5/6/1911) đến khi trở về Tổ quốc (28/1/1941), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phần thứ hai, “Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng”, là điểm nhấn của trưng bày, làm nổi bật vị trí của thành phố Cảng trong quá trình tiếp nhận, truyền bá tư tưởng cách mạng và những tình cảm đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Hải Phòng. Qua các tư liệu, hình ảnh, những lần Người về thăm, những lời động viên, chỉ đạo và sự quan tâm đối với quân, dân thành phố được tái hiện, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn mối gắn bó giữa Bác Hồ với Hải Phòng.

Những hình ảnh tư liệu về các lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, gặp gỡ và động viên quân, dân Hải Phòng được giới thiệu tại trưng bày.

Phần thứ ba, “Nhân dân Hải Phòng làm theo lời Bác”, giới thiệu những thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics quan trọng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị cảng biển quốc tế hiện đại, văn minh.

Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử, trưng bày còn góp phần làm rõ giá trị bền vững trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của Hải Phòng hôm nay. Từ những lời căn dặn của Người đến các phong trào thi đua, mô hình sáng tạo và những tấm gương người tốt, việc tốt, tinh thần học tập và làm theo Bác tiếp tục được cụ thể hóa trong đời sống xã hội.

Trưng bày chuyên đề “80 năm - Hải Phòng khắc ghi lời Bác” mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 30/11/2026. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ người Hải Phòng trong việc thực hiện lời căn dặn của Bác, xây dựng thành phố ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Người.