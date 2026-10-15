Hải Phòng trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ, đồng bào hy sinh tại Mả Chìa

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo TP Hải Phòng, lực lượng vũ trang tại lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn trong thời kỳ chống Pháp tại xã Vĩnh Bảo. Ảnh nguồn CTTTP

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ và đồng bào hy sinh, tử nạn tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo) đã diễn ra đầy xúc động.

​Tham dự buổi lễ có ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cùng dự có các ông Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng (Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3), Lê Ngọc Châu (Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng); ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Buổi lễ còn có sự hiện diện của đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh lân cận, cùng đông đảo thân nhân liệt sĩ, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương.

Các Đại biểu thực hiện nghi lễ an táng. Ảnh nguồn CTTTP

​Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp ác liệt (1949 - 1951), bốt Mai Sơn là nơi địch tra tấn, sát hại dã man nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân yêu nước rồi đưa đi chôn tập thể tại khu vực Mả Chìa. Mặc dù trải qua hơn 76 năm nằm sâu trong lòng đất, sự hy sinh thầm lặng của họ vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc, góp phần dệt nên những trang sử hào hùng của vùng đất Cảng với các dấu mốc “Đường 10 quật khởi”, “Đường 5 anh dũng” và “Cát Bi rực lửa”.

​Trong số 56 hài cốt được quy tập đợt này, có 8 liệt sĩ đã xác định được danh tính và được Tổ quốc ghi công, gồm: Nguyễn Văn Cảm (Bí thư Chi bộ xã Đồng Minh), Đỗ Ngọc Bích (Bí thư Chi bộ xã Cao Minh), Hà Văn Rặc (Cán bộ phái viên), Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát, Đỗ Văn Choát (cán bộ xã), Vũ Văn Tuân và Nguyễn Văn Gắng (du kích địa phương). Bên cạnh đó, còn nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đến nay vẫn chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán cụ thể do điều kiện xói mòn của thời gian.

Các lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Ảnh nguồn CTTTP

​Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và an táng các hài cốt lần này thể hiện trách nhiệm thiêng liêng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thay mặt Ban Chỉ đạo 515 thành phố, ông trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3; sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương bạn; cùng sự giúp đỡ nhiệt thành của các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và bà con nhân dân xã Vĩnh Bảo.

Lực lượng quân đội thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Ảnh nguồn CTTTP

​Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đã bắt đầu đợt tìm kiếm tại Mả Chìa từ ngày 26/9/2026. Chỉ sau 10 ngày tích cực triển khai, các lực lượng đã cất bốc được 56 hài cốt cùng nhiều di vật thiêng liêng như bát ăn cơm, dây đồng nhỏ, khuy đeo thắt lưng. Tuy nhiên, do khu vực chôn tập thể đã trải qua hơn 7 thập kỷ, các hài cốt không còn đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để kiểm tra ADN xác định danh tính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tiễn đưa, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Ảnh nguồn CTTTP

​Theo chủ trương của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, khu vực Mả Chìa sẽ được quy hoạch và đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 8 tháng tới, hướng tới mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là việc làm cụ thể, thiết thực của Hải Phòng nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc bảo tồn các địa điểm tiêu biểu tìm thấy mộ liệt sĩ, biến nơi đây thành một "địa chỉ đỏ" ghi dấu lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau phần lễ truy điệu, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã trang trọng thực hiện nghi thức di chuyển và hạ huyệt an táng 56 hài cốt tại khu vực Mả Chìa. Hàng nghìn người dân mang theo hoa tươi và quốc kỳ đã nghẹn ngào tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào về nơi nghỉ yên ngàn thu.