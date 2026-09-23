Hải Phòng: Triệt phá nhóm đối tượng vận hành thiết bị GSM cung cấp sim rác

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng trên địa bàn mua bán trái phép sim điện thoại di động đã kích hoạt sẵn thông tin cá nhân. Số sim này sau đó được cung cấp cho các nhóm đối tượng lừa đảo để thực hiện cuộc gọi dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đầu tháng 8.2026, các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cửa hàng sim số đẹp "Ngân Thơ" tại xã Gia Lộc do Nguyễn Văn Thơ làm chủ. Truy xét dòng dịch chuyển của sim "rác", cơ quan công an xác định Trần Quốc Bảo là đối tượng đầu mối thu mua số lượng lớn SIM từ cửa hàng này.

Phối hợp với Công an phường Trần Lãm tỉnh Hưng Yên,, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà số 41/4 đường Đồng Lôi, bắt quả tang Bảo đang vận hành hệ thống GSM Box chứa 32 thẻ sim "rác". Hệ thống này được kết nối với máy tính, phần mềm quản trị, Internet và hạ tầng SIP/VoIP để cho các đối tượng lừa đảo thuê phát cuộc gọi.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm: 1 máy chủ, 8 thiết bị điện tử GSM Gateway, 2 điện thoại thông minh (Samsung Galaxy S24, iPhone 17 Pro Max) cùng hàng loạt sim điện thoại liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 3.2026, Bảo và Kiên bàn bạc góp vốn mua máy tính, thiết bị GSM Gateway, thuê lập trình website quản trị và thu mua sim "rác" đã kích hoạt. Kiên chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê hệ thống, còn Bảo quản lý kỹ thuật.

Đến tháng 4.2026, Bảo đi vào vận hành hệ thống tại Hưng Yên. Các đối tượng cho thuê dịch vụ gọi đi với giá từ 1.400 đến 1.800 đồng/phút. Người thuê chỉ cần tải ứng dụng PortSIP UC về điện thoại và đăng nhập tài khoản do Bảo cấp là có thể thực hiện cuộc gọi ở bất kỳ đâu; số điện thoại hiển thị trên máy nạn nhân sẽ là một trong các số sim "rác" cắm trong thiết bị GSM.

Giữa tháng 5.2026, thông qua việc kiểm tra file ghi âm, Bảo và Kiên đã biết rõ khách hàng thuê hệ thống của mình sử dụng các kịch bản giả danh công an, nhân viên giao hàng, ngân hàng, điện lực để lừa đảo, nhưng vì lợi nhuận, cả hai vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Điển hình, ngày 6.8.2026, một đối tượng lừa đảo đã thuê hệ thống này gọi điện cho bà L.T.Q. SN 1950, trú tại tỉnh Hưng Yên, giả danh công an đe dọa nạn nhân liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền và chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.